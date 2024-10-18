Які шапки вже давно не в моді, їх ніхто не носить: чим замінити антитрендові моделі

Є такі головні убори, з якими треба попрощатися раз і назавжди, щоб не спотворювати свій образ.

Без теплої та стильної шапки в холодну пору року не обійтися. Тому саме час вибрати для себе таку, щоб була гарною, личила і гріла. Стилісти назвали чотири шапки, які точно не треба носити цієї зими, вони вже давно не в моді. Розповідаємо, які шапки є антитрендами осінньо-зимового сезону 2024-2025. І якими моделями їх краще замінити, аби було тепло та стильно.

Шапка з написом чи логотипом

Які шапки не в моді восени-взимку 2024-2025 / Фото: Freepik

Написи і логотипи на шапках в осінньо-зимовому сезоні 2024-2025 більше не актуальні. Наразі панують тренди "тихої розкоші", а такі моделі прямо протилежні цій тенденції. До того ж, такі головні убори більше підходять підліткам, ніж молодим жінкам чи пані елегантного віку. Краще вибрати однотонну шапку монохромних кольорів, яка буде відповідати стилеві верхнього одягу.

Шапка зі стразами та камінцями

Які шапки не в моді восени-взимку 2024-2025 / Фото: Freepik

Популярність таких головних уборів вже давно минула, вони більше ніколи не повернуться на модний олімп. Шапки зі стразами, камінцями, блискітками й іншою недоречною фурнітурою виглядають дешево та смішно. Якщо вам подобаються шапки з прикрасами, то краще обрати берет чи кепі з якісною дорогою фурнітурою, наприклад, в англійському, італійському чи французькому стилі.

Шапка з тонкого трикотажу

Які шапки не в моді восени-взимку 2024-2025 / Фото: pixabay.com

Ці шапки вийшли з моди ще років сім тому, і нині вони неактуальні. Такий головний убір робить зовнішній вигляд непропорційним. Голова у такій шапці буде малою, що контрастує з об’ємним верхнім одягом. А в морозну погоду ця шапка взагалі буде даремною. В цьому сезоні в моді шапки, які тримають форму та об’єм. Тому варто звернути увагу на в’язані шапки, хутряні та шерстяні кепі чи берети.

Шапка з відворотом

Які шапки не в моді восени-взимку 2024-2025 / Фото: Freepik

Цей фасон шапки був актуальним років 10 тому, зараз така модель викликає багато запитань щодо смаку власниці цієї "панчохи". Щоб довершити свій образ шапкою, краще обирайте базовий варіант класичної біні у монохромних кольорах, яка однаково пасуватиме до пуховика, пальта чи дублянки.

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