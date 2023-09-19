Які сидерати посіяти восени, щоб отримати втричі більший урожай

Що таке сидерати, які вони бувають, які сидерати посіяти восени, щоб отримати гарний урожай наступного року.

Що таке сидерати та для чого їх треба сіяти

Сидерати - це спеціальні культури, які садять, щоб відновити ґрунт. Коли сидерати ростуть, вони захищають ґрунт від бур'янів, насичують його мікроелементами, відлякують шкідників. Коли сидерати виростають, то їх використовують як добриво, закладаючи в землю або залишаючи на поверхні як мульчу.

Земля після збирання врожаю стає бідною на поживні речовини, структура ґрунту погіршується, і щоб відновити всі її ресурси, ми восени сіємо сидерати.

Сидерати є ідеальним органічним добривом - вартість насіння сидератів невелика, сіяти їх легко, а ґрунт завдяки їм стає родючим, розсипчастим. А взимку сидерати прикривають землю від промерзання - виконують роль мульчі.

Типи сидератів

Кожен сидерат має унікальні властивості. Одні дуже добре розпушують ґрунт внаслідок довгих коренів, інші захищають від хвороб, насичують ґрунт величезною кількістю азоту.

До бобових сидеральних культур належать горох, сочевиця, люцерна, квасоля, люпин, конюшина, соя. Головна перевага бобових сидератів у тому, що вони генерують величезну кількість азоту.

Злакові сидерати, а це пшениця, ячмінь, овес, жито, збагатять ґрунт білком і калієм.

До хрестоцвітних сидератів відносяться яровий рапс, біла і сиза гірчиця, суріпиця і редька. Цей тип сидератів є чудовим органічним добривом, з потужною кореневою системою. Крім того, вони чудово справляються зі шкідниками.

Гречка - це сидерат зі стрімким зростанням, здатністю до глибокого розпушування ґрунту, який чудово знижує його кислотність.

Фацелія - представник гідрофільних сидератів, надає ґрунту величезну кількість зеленої маси, покращує його структуру, захищає від нематодів. І ще вона не боїться холоду, легко приживається на будь-якому ґрунті та невибаглива до світла.

Представники складноцвітих - це соняшник і календула. З соняшником за потужностю та глибиною коренів позмагається хіба що люпин. Вони дають велику кількість зеленої маси й невибагливі до типів ґрунту.

Суперздатність амаранту - стимулювати життєдіяльність корисних мікроорганізмів, постачати азот, витримувати холод, відлякувати шкідників.

Які сидерати сіяти восени для гарного врожаю

Сидерати восени треба сіяти одразу після прибирання овочевих культур - найкраще це робити в серпні, вересні, на початку жовтня.

Найактуальнішими для садіння восени є гірчиця й жито. Саме ці культури найкраще переносять холод і здатні краще за інші зберігати сніг на ділянці.

Великий плюс гірчиці в тому, що вона росте до останнього, до снігів. А коли сніг накриває зелену масу, гірчиця захищає ґрунт від морозів і зберігає вологу. Коли прийде весна, гірчицю зрізують плоскорізом, але не закладають у ґрунт. Бадилля залишають на місці і просто поверх нього саджають бажану основну культуру.

Жито потрібно зрізувати під самий корінь ще до формування повноцінних колосків. Зелену масу можна використати як компост або залишити на ділянці як мульчу.

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