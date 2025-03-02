Які сидерати здатні замінити гній: навіть найбідніший ґрунт стане чорноземом

Якщо на вашій ділянці земля вже занадто виснажена, а гною немає, найкраще рішення – це посіяти сидерати, які насичуватимуть ґрунт необхідними корисними речовинами й розпушуватимуть землю.

Щоб збирати багатий урожай городини зі своєї ділянки, землю треба регулярно підживлювати. І сидерати – це найкращий варіант, коли немає перегною чи гною. До того ж, у такий спосіб можна уникнути використання хімічних добрив, які мають здатність накопичуватися й закислювати ґрунт.

Які сидерати здатні замінити гній: поради експертів

Професійні агрономи рекомендують для гарного врожаю сіяти конюшину, люпин, фацелію та бобові – горох, квасолю й боби.

Досвідчені городники у свою чергу пропонують комбіновані сидерати, які показують найкращий результат. Адже монокультура має обмежений корисний вплив, а суміш рослин дає найкраще підживлення та захист від хвороб і шкідників.

З-поміж суміші сидератів рекомендовано сіяти горох і ячмінь, а також гірчицю з фацелією. Це ті культури, які здатні замінити собою гній.

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