Які слова зупинять будь-який конфлікт: перевірена фраза, яка працює у 100% випадках

Що потрібно сказати, щоб припинити сваритися

Під час будь-якої сварки, суперечності та напруження між людьми, що перебувають у конфлікті зростає. З кожним словом, яке супроводжує сварку, ситуація загострюється і може привести до розриву відносин. Але перш ніж повністю посваритися, подумайте, чи варто це робити? Чи є сенс ображати та ображатись один на одного, наговорюючи купу звинувачувань?

Можливо краще набратися терпіння, витримати паузу, стримати себе, щоб погасити конфлікт та зберегти відносини.

Навіть найважчий конфлікт зійде нанівець, якщо вчасно сказати одну просту фразу.

Що потрібно сказати, щоб припинити конфлікт

Будь-який конфлікт миттєво припиниться, якщо сказати опоненту «Так, я згоден/згодна» або "Ти правий/права, я згоден/згодна».

Це не означає, що ви повинні проковтнути образу і беззастережно прийняти думку опонента.

Вимовляючи «Я згоден/згодна», ви показуєте, що дозволяєте опоненту мати свою думку, поважаєте її, навіть якщо вона докорінно відрізняється від вашої.

Психологи методу позитивної терапії люблять розповідати притчу, яка допомагає інакше віднестися до думки інших людей. Притча звучить так:

Колись давно одного мудреця Муллу Насреддіна на старості років запросили бути почесним світовим суддею. Справа, яку йому довелося розбирати, виявилося справою про пограбування. Насреддін вислухав потерпілого і сказав:

- Так ти правий.

Секретар суду шепнув йому на вухо:

— Ви ще не звикли до встановленого порядку, пане суддя. Потрібно вислухати й інший бік, перш ніж ухвалити рішення.

— Я згідний, — погодився Насреддін.

Вислухавши розповідь грабіжника, Насреддін знову сказав:

- Я згідний, ти правий.

Секретар, розгубившись, прошепотів:

- Що ви говорите?! Обидва не можуть мати рацію!

— Ти правий і маєш рацію, — відповів Насреддін.

Скористайтеся цією порадою та у розпалі сварки для зменшення емоційного напруження та для власного прийняття слів співрозмовника, спробуйте сказати "Ти правий/права, я згоден/згодна».Ефект від цих слів вас приємно здивує.

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