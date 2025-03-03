Які сорти огірків посадити 2025 року: мають високу врожайність і стійкі до хвороб

Огірки зі своєї грядки – найсмачніші, тому кожен український господар обов’язково висіває їх на своєму городі.
Розповідаємо, які сорти огірків вирізняються високою врожайністю, гарними смаковими властивостями, стійкі до захворювань і невибагливі у догляді.
Які огірки найкращі для вирощування у відкритому ґрунті
- "Ніжинський дар". Це український середньостиглий сорт, який цінується за смакові властивості та невибагливість у догляді. Огірки дуже соковиті, хрусткі та ароматні, мають м’яку шкірочку без гіркоти. Сорт стійкий до хвороб, має високу врожайність, вважається найкращим для консервування.
- "Акорд". Ранньостиглий сорт – перші плоди з’являються на 45 день, має високу врожайність, легкий у вирощуванні. Огірки дуже смачні й соковиті зі свіжим ароматом. З одного куща можна зібрати до п’яти кілограмів плодів. Це один із кращих сортів для засолювання, плоди не зморщуються і дуже хрумкі.
- "Амур". Сорт огірків має високу врожайність, за що його люблять всі городники. Навіть без підживлення з маленької грядки можна зібрати до 28 кілограмів плодів, а якщо внести добрива, то показник збільшується удвічі. Цим огіркам не страшні хвороби і різкі перепади температури. Плоди виростають соковитими та смачними.
- "Герцог". Цей ранньостиглий сорт відомий своїми великими, соковитими та ароматними плодами. Його краще за все вирощувати в теплиці. Огірки мають гарні смакові властивості, хрумкі з освіжаючим ароматом.
- "Квітневий". Ранньостиглий гібрид, перші огірочки з’являються через 50 днів. Плоди мають середній розмір, солодкуваті на смак, дуже хрусткі і підходять для салатів. Цей сорт можна висівати у квітні, він стійкий до холоду та різноманітних захворювань.
- "Цукровий малюк". Огірки мають високу врожайність і підвищену витривалість до хвороб. Перші огірки з’являються вже через 40 днів, мають чудові смакові властивості та освіжаючий аромат. Для запилення не потребують комах.
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