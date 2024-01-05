Які спеції потрібно додавати в плов для смаку і кольору: страва вийде надзвичайно ароматною

Плов — популярна і неймовірно смачна страва. Головна її особливість полягає в приправах. Які і коли додавати, щоб отримати насичений смак і аромат?

Існує безліч рецептів приготування плову, тому в кожній країні ця страва буде унікальною. Але якщо говорити про узбекський плов, то до нього варто додавати правильні приправи та спеції, щоб добитися того особливого смаку та аромату.

Які спеції можна додавати в плов

Спеції у плові відіграють роль природного консерванта, допомагаючи надовго зберегти смак, аромат і поживні речовини. Якщо використовувати оригінальні приправи, можна добитися того унікального аромату, смаку та кольору плову. Деякі приправи, крім смакових мають також і лікувальні властивості.

Зіра

Росте в Індії, Середній Азії, Латинській Америці, Північній Африці, Європі біля Середземного моря. Існує декілька видів цієї приправи: кирманська (дрібна, чорного відтінку) та перська (велика, жовтого кольору). Головна її властивість полягає у запобіганні появі тромбів, покращенні травлення. Якщо часто вживати зіру, то можна також покращити зір та роботу мозку. Вона має протимікробні властивості і виводить з організму зайву рідину.

Куркума

Росте в Індокитаї та Південно-Східній Індії та має безліч корисних властивостей. Насамперед, вона допомагає пригнічити ракові клітини, знизити рівень холестерину, зміцнити серцевий м'яз та усунути головний біль. А ще куркума це природний антибіотик, який чинить очищувальну дію на печінку та травну систему, покращує обмін речовин. Однак за деяких захворювань куркуму їсти не слід.

Коріандр

Які приправи додають в узбекський плов / Фото: pixabay.com

Допомагає боротися з глистами, застудними захворюваннями, зменшити прояви головного болю. Діє як антисептик.

Барбарис

Росте на Закавказзі, у Північному Кавказі, Європі, Південно-Західній Азії. В Індії плоди барбарису з давніх часів вживають для очищення крові. Барбарис також допомагає вивести з організму токсичні речовини, перешкоджає появі раку, покращує імунітет, подовжує молодість організму.

Чабер

Росте в Азії та Середземномор'ї. Зазвичай цю спецію використовують за укусів комах, адже вона допомагає швидшому їх загоєнню. Також чабер полегшує стан під час цукрового діабету, нормалізує систему травлення, очищає лімфу і допомагає позбутися циститу. Є заспокійливим засобов і позитивно впливає на роботу чоловічої та жіночої статевих систем.

Шафран

Коли в плов кладуть приправи / Фото: pixabay.com

Росте у Європі, Середземномор'ї, Азії та на Сході. Від давніх часів його використовували під час виробництва лікувальних мазей. Його використовують для покращення стану під час похмілля. А ще він очищує нирки та зменшує ріст ракових клітин.

Шавлія

Росте на Балканах, в Південно-Східній Європі, Італії. Зупиняє кров та має антисептичну дію. Її використовують для лікування запалень порожнини рота, а ще вона покращує травлення.

Перець

Здебільшого цю приправу додають до рецептів європейського плову. Найчастіше використовують паприку. Перець має дезинфікуючий ефект, стимулю травну систему.

Коли в плов кладуть приправи

Кожен кулінар сам вирішує, на якому етапі приготування цієї страви потрібно додати приправи. Однак, все ж таки потрібно пам'ятати і про одне дуже важливе правило: спеції краще додавати після того, як обсмажили овочі.

Тобто на розпечену олію в сковороду спочатку додають овочі, обсмажують їх, а вже потім кидають всі приправи. Тільки так ви отримаєте дійсно насичени аромат та неймовірний смак.

Яку спецію додають в плов для жовтого кольору

Плов повинен вийти трішки жовтуватим, щоб не бути схожим на звичайну кашу. Щоб добитися такого золотистого відтінку в плов додають спеції:

куркума — часто її називають турмерик або індійський шафран, вона дарує красивий жовтий колір;

каррі — смак вийде не як в оригінальному плові, тому він на любителя, краще додавати з обережністю;

морква — якщо ви не маєте змоги додати приправи, додайте цей овоч;

шафран — додають зовсім трішки, лише для забарвлення.

Чим можна замінити барбарис в плові

Чим можна замінити барбарис в плові / Фото: pixabay.com

Барбарис — популярна східна спеція для ароматного та смачного плову. Якщо її немає під рукою, краще не замінювати нічим, щоб не зіпсувати весь смак страви. Барбарис відрізняється легкою кислинкою, тому можете спробувати додати мочену журавлину без цукру.

Як варіант можете використати кизил, але такий смак сподобається далеко не всім.

Найкраще придбати вже готову приправу для плову в магазині, в складі якої є барбарис.