Які стрижки ніколи не вийдуть з моди: п'ять стильних зачісок (фото)

Існують стрижки, які актуальні завжди.
Незважаючи на модні тренди та сезони, існують стрижки, що залишаються поза модою та часом. Втім, все ж важливо, обираючи для себе новий образ, відштовхуватися від зачіски, яка буде личити і підкреслить усі ваші переваги.
ТСН.ua розповість про п'ять стрижок, які залишаються поза часом.
Піксі
Піксі - ця зачіска має вигляд сміливої і зухвалої, але водночас залишається ніжною і романтичною.
Боб
Боб - одна з класичних стрижок - проста, але елегантна водночас.
Каре
Каре - це класика, що надає жінці шарму і чарівності.
Шеггі
Шеггі - це завжди вибух стилю, виклик та креатив.
Каскад
Каскад – універсальна стрижка для волосся середньої довжини.
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