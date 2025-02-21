Які стрижки ніколи не вийдуть з моди: п'ять стильних зачісок (фото)

Існують стрижки, які актуальні завжди.

Незважаючи на модні тренди та сезони, існують стрижки, що залишаються поза модою та часом. Втім, все ж важливо, обираючи для себе новий образ, відштовхуватися від зачіски, яка буде личити і підкреслить усі ваші переваги.

ТСН.ua розповість про п'ять стрижок, які залишаються поза часом.

Піксі

Піксі - ця зачіска має вигляд сміливої і зухвалої, але водночас залишається ніжною і романтичною.

Піксі.

Боб

Боб - одна з класичних стрижок - проста, але елегантна водночас.

Блант боб. / Фото: Фото з відкритих джерел

Каре

Каре - це класика, що надає жінці шарму і чарівності.

Каре. / Фото: pixabay.com

Шеггі

Шеггі - це завжди вибух стилю, виклик та креатив.

Шеггі.

Каскад

Каскад – універсальна стрижка для волосся середньої довжини.

Каскад. / Фото: YouTube

Читайте також: