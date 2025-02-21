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Які стрижки ніколи не вийдуть з моди: п'ять стильних зачісок (фото)

Які стрижки ніколи не вийдуть з моди: п'ять стильних зачісок (фото)

Стрижки, що залишаються поза часом.

Існують стрижки, які актуальні завжди.

Незважаючи на модні тренди та сезони, існують стрижки, що залишаються поза модою та часом. Втім, все ж важливо, обираючи для себе новий образ, відштовхуватися від зачіски, яка буде личити і підкреслить усі ваші переваги. 

ТСН.ua розповість про п'ять стрижок, які залишаються поза часом.

Піксі 

Піксі - ця зачіска має вигляд сміливої і зухвалої, але водночас залишається ніжною і романтичною.

Піксі. / ©
Піксі.

Боб 

Боб - одна з класичних стрижок - проста, але елегантна водночас.

Блант боб. / © Фото з відкритих джерел
Блант боб. / Фото: Фото з відкритих джерел

Каре 

Каре - це класика, що надає жінці шарму і чарівності.

Каре. / © pixabay.com
Каре. / Фото: pixabay.com

Шеггі 

Шеггі - це завжди вибух стилю, виклик та креатив.

Шеггі. / ©
Шеггі.

Каскад 

Каскад – універсальна стрижка для волосся середньої довжини.

Каскад. / © YouTube
Каскад. / Фото: YouTube

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