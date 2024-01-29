Які сучасні українські прізвища мають давньогрецьке походження: перевірте за списком своє

У списку прізвищ є такі, що мають топонімічне походження, тобто, пішли від назв населених пунктів.
Виявляється, серед сучасних українських прізвищ є такі, що мають грецьке походження. Що не дивно, адже у південній частині України VII-V ст. до н.е. існували давньогрецькі міста-держави. Вчені, провівши дослідження, склали список таких родових імен, їхня кількість налічує понад два десятки. Розповідаємо, які українські прізвища мають грецьке походження.
Які українські прізвища мають грецьке походження
Науковці провели антропонімічні дослідження і склали повний список родових імен грецького походження. Ці прізвища становлять одну з найбільших груп етнічної приналежності, їхня кількість складає 6,2%.
Зокрема, ідеться про такі:
- Ахбаш, що означає "світловолосий";
- Балабан – величезний;
- Волониць – в’язальна спиця;
- Кіор – сліпий;
- Куркчі – хутряний;
- Мангуш і Шамлі походять від назв населених пунктів.
До цього списку входять прізвища Варсамас, Габіда, Імерлі, Мармур, Ялу, Яцько.
Також дослідники відзначають ті родові імена, які набули інших форм шляхом додавання суфіксів:
- Афенко – Афенков;
- Бузовчу – Бузовчук;
- Балабан — Балабанов;
- Каракоз — Каракозов;
- Темір — Теміров;
- Узун — Узунов.
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