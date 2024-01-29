Які сучасні українські прізвища мають давньогрецьке походження: перевірте за списком своє

У списку прізвищ є такі, що мають топонімічне походження, тобто, пішли від назв населених пунктів.

Виявляється, серед сучасних українських прізвищ є такі, що мають грецьке походження. Що не дивно, адже у південній частині України VII-V ст. до н.е. існували давньогрецькі міста-держави. Вчені, провівши дослідження, склали список таких родових імен, їхня кількість налічує понад два десятки. Розповідаємо, які українські прізвища мають грецьке походження.

Які українські прізвища мають грецьке походження

Науковці провели антропонімічні дослідження і склали повний список родових імен грецького походження. Ці прізвища становлять одну з найбільших груп етнічної приналежності, їхня кількість складає 6,2%.

Зокрема, ідеться про такі:

Ахбаш, що означає "світловолосий";

Балабан – величезний;

Волониць – в’язальна спиця;

Кіор – сліпий;

Куркчі – хутряний;

Мангуш і Шамлі походять від назв населених пунктів.

До цього списку входять прізвища Варсамас, Габіда, Імерлі, Мармур, Ялу, Яцько.

Також дослідники відзначають ті родові імена, які набули інших форм шляхом додавання суфіксів:

Афенко – Афенков;

Бузовчу – Бузовчук;

Балабан — Балабанов;

Каракоз — Каракозов;

Темір — Теміров;

Узун — Узунов.

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