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Які сучасні українські прізвища мають давньогрецьке походження: перевірте за списком своє

Які сучасні українські прізвища мають давньогрецьке походження: перевірте за списком своє

Які прізвища мають грецьке походження / Фото: Freepik

У списку прізвищ є такі, що мають топонімічне походження, тобто, пішли від назв населених пунктів.

Виявляється, серед сучасних українських прізвищ є такі, що мають грецьке походження. Що не дивно, адже у південній частині України VII-V ст. до н.е. існували давньогрецькі міста-держави. Вчені, провівши дослідження, склали список таких родових імен, їхня кількість налічує понад два десятки. Розповідаємо, які українські прізвища мають грецьке походження.

Які українські прізвища мають грецьке походження

Науковці провели антропонімічні дослідження і склали повний список родових імен грецького походження. Ці прізвища становлять одну з найбільших груп етнічної приналежності, їхня кількість складає 6,2%.

Зокрема, ідеться про такі:

  • Ахбаш, що означає "світловолосий";
  • Балабан – величезний;
  • Волониць – в’язальна спиця;
  • Кіор – сліпий;
  • Куркчі – хутряний;
  • Мангуш і Шамлі походять від назв населених пунктів.

До цього списку входять прізвища Варсамас, Габіда, Імерлі, Мармур, Ялу, Яцько.

Також дослідники відзначають ті родові імена, які набули інших форм шляхом додавання суфіксів:

  • Афенко – Афенков;
  • Бузовчу – Бузовчук;
  • Балабан — Балабанов;
  • Каракоз — Каракозов;
  • Темір — Теміров;
  • Узун — Узунов.

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