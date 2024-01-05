Які сумки будуть в моді 2024 року: п’ять бюджетних варіантів для стилю тихої розкоші

Жіноча сумочка – це невід’ємна частина гардероба, бо саме цей аксесуар вигідно доповнює та стилізує будь-який образ, робить його виразним і досконалим.

У трендах вже кілька років поспіль недорогі сумки з екошкіри чи якісної тканини, які акцентують наш стиль і водночас досить щадні для гаманця. Тому можна придбати більше аксесуарів, щоб дивувати подруг і колег своїми розкішними аутфітами. Розповідаємо, які бюджетні сумочки будуть у трендах 2024 року.

Мінімалістична сумка

Які сумки будуть в моді 2024 року / Фото: Freepik

Ці універсальні сумочки підходять на всі випадки життя – для прогулянки, зустрічі в кафе, на роботу чи свято. Головне, щоб сумка була у витриманій кольоровій гаммі, без будь-якої яскравої фурнітури. Тоді ви матимете розкішний трендовий образ. До того ж, такі сумки виконані з якісної екошкіри, тому недорогі.

Дорожня сумка

Які сумки будуть в моді 2024 року / Фото: Freepik

Така сумка набула шаленої популярності, бо її можна використовувати не лише за прямим призначенням. Цей тренд ввели дизайнери на своїх модних показах, а світові знаменитості активно його підтримують. Адже погодьтеся, досить зручно брати таку сумку в дорогу, в магазин за продуктами і просто, щоб вигуляти свій модний лук. Сумки можуть бути як з натуральної, так і з екошкіри, а принти – різноманітними.

Клатч

Які сумки будуть в моді 2024 року / Фото: Freepik

Цей варіант жіночої сумки перейшов до розряду класики, що й не дивно. Адже клатч акцентує увагу на жінці, робить її образ розкішним і досконалим. Тому кожній представниці прекрасної статі обов’язково треба мати хоч один у своєму модному арсеналі. Такі сумочки універсальні, бо підходять на всі випадки життя.

Сумка-тоут

Які сумки будуть в моді 2024 року / Фото: Freepik

Це велика містка сумка, куди можна покласти багато речей: косметику, планшет чи записник. Тому вона й не сходить з модного олімпу вже років п’ять. Сумка може бути з чіткими лініями, структурованою чи м’якою – це не важливо. Головне, вона практична і досконала для будь-якого образу.

Стьобана сумка

Які сумки будуть в моді 2024 року / Фото: pixabay.com

Ці сумки на піку модних трендів кілька років, бо запали в душу напевно всім модницям світу. Це можуть бути репліки відомих брендів, а також варіанти у мінімалістичному стилі. Головне, такі сумки дуже стильні і недорогі, тому їх можна придбати кілька, щоб стилізувати свої модні образи і мати неперевершено розкішний вигляд.

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