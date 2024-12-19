Коли закінчиться війна і які території не поверне Україна: екстрасенска здивувала передбаченням

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Екстрасенстка Ісіта Гая зробила передбачення щодо того, коли закінчиться війна і що чекає на Україну після укладання мирного довогору.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Астрофеномен".

Ісіта Гая вважає, що війна в Україні закінчиться у "найближчому майбутньому".

"Окупованими територіями займатимуться різні країни: вони не відійдуть ні РФ, ні України. Вони будуть під керівництвом тих країн, які сприятимуть мирному договору. Це не назавжди, а на деякий час. В Україні розвиватиметься військова справа. Бути військовим буде дуже популярно. В Україні вироблятимуться передові види зброї. Тут є можливіть винайдення нової зброї, яка може стати приводом для припинення війни", - сказала вона.

Також Ісіта Гая передбачає дуже добре майбутнє для України: "Це буде територія свободи, де будуть впровадженні нові технології. Я бачила, що на цій території будуть проживати дуже багато людей з різних країн, будуть наукові центри, створюватимуться передові технології".

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