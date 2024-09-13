Які трендові кольори волосся для жінок за 40: омолоджують і роблять образ бездоганним

Багато жінок, щоб приховати зморшки та увиразнити свою красу, користується косметичними засобами, однак стилісти рекомендують вирішити це питання за допомогою фарбування волосся.

Якщо ви хочете омолодитися, кардинально змінити свій стиль і стати неперевершеною, обирайте ці кольори фарби для волосся. Восени 2024 на піку популярності три ключові відтінки, які зможуть не лише освіжити природну красу, а й зробити загальний образ сучасним та елегантним. Розповідаємо, які відтінки волосся варто вибирати цього осіннього сезону всім представницям прекрасної статі за 40.

Гіркий шоколад

Які трендові кольори волосся восени 2024 для жінок за 40 / Фото: Freepik

Такий відтінок буде ідеальним вибором для власниць теплого кольоротипу. Цей насичений та глибокий шатен підкреслюватиме природне сяйво шкіри, надаючи їй здорового і доглянутого вигляду. Модні експерти переконують, що гіркий шоколад не лише створює ефект об'єму і густоти волосся, а й додає елегантності образу, зберігаючи його природність. Такий колір дає змогу омолодитися, не обтяжуючи загальний аутфіт. Гіркий шоколад підійте жінкам, які люблять природну легкість і ненав’язливу розкіш водночас.

Пшеничний блонд

Які трендові кольори волосся восени 2024 для жінок за 40 / Фото: pixabay.com

Пшеничний блонд ідеально підходить для власниць холодного тону шкіри. Цей світлий відтінок з теплими нотками пом’якшує контрасти, маскує вікові зміни на обличчі, тим самим створюючи ефект ніжності та свіжості. Пшеничний блонд не лише надає екстраординарного об'єму волоссю, а й увиразнює загальний вигляд, роблячи його яскравішим. З таким кольором волосся жодна пані не залишиться непоміченою. Цей відтінок часто обирають ті, хто хоче зберегти природність, уникнути різких контрастів і заодно надати обличчю м'якого сяяння. Пшеничний блонд робить загальний аутфіт легким, повітряним і грайливим.

Полуничний блонд

Які трендові кольори волосся восени 2024 для жінок за 40 / Фото: pixabay.com

Цей колір підійде тим жінкам, які не бояться експериментувати зі своїм образом. Такий яскравий акцент буде ідеальним для власниць світлого тону шкіри. Цей модний відтінок поєднує в собі ніжність блонда з рожевими нюансами, що надасть загальному образу молодості та яскравості. Полуничний блонд не тільки освіжає зовнішність, а й надає волоссю грайливої динамічності. Тому легко зітре років десять з вашого обличчя. Такий варіант блонду стане прекрасним рішенням для тих, хто хоче підкреслити свою індивідуальність і не боятиметься виділятися з натовпу.

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