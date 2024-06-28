Які трендові стрижки для жінок за 40 із круглим обличчям: коригують овал і підкреслюють красу

Стилісти назвали три хітові стрижки для жінок за сорок із круглим типом лиця, які увиразнюватимуть вилиці, робитимуть лінії обличчя більш плавними й тендітними.

Гарсон

Які найпопулярніші стрижки для жінок із круглим обличчям / Фото: pixabay.com

Така стрижка скоригує лінії круглого обличчя, зробить його більш ніжним і тендітним. Все через градуйовані пасма, які надаватимуть загальному образу динаміку та легкість. Така стрижка додає волоссю об’єм, не потребує укладання і має омолоджувальний ефект. До того ж зачіска довго тримає форму, тому буде ідеальним вибором для тих, хто не любить часто відвідувати свого майстра.

Подовжений боб

Які найпопулярніші стрижки для жінок із круглим обличчям / Фото: pixabay.com

Ця стрижка набула шаленої популярності в усьому світі і не збирається здавати своїх позицій. Вона буде ідеальним варіантом для жінки за сорок, яка хоче увиразнити свою красу і скоригувати обличчя. Через видовжені пасма вилиці набудуть більшої виразності, а обличчя стане візуально худішим. Зачіска не потребує особливого догляду і частого оновлення, волосся відростатиме гарно та рівно. Тому вам не треба буде упродовж тривалого часу витрачатися на послуги перукаря.

Асиметричне каре

Які найпопулярніші стрижки для жінок із круглим обличчям / Фото: pixabay.com

Через асиметрію стрижка має коригувальний ефект і закриває одразу кілька потреб. Зачіска прибирає непотрібний об’єм лиця, омолоджує та увиразнює природну красу. Градуйовані пасма лягають у правильну форму одразу після миття, тому локони укладати не треба. Щоб зробити образ більш зухвалим та динамічним, можна збити волосся руками. Така стрижка буде ідеальним вибором для жінок, які не бояться експериментувати зі своїм образом. Вона вигідно підкреслюватиме їхню впевненість у собі та непокірність.

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