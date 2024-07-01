У нашій мові є купа слів, які знають лише українці, іншим вони будуть незрозумілими.

Розповідаємо, посилаючись на OBOZ.UA, які українські слова не мають аналогів у російській мові.

Які українські слова не мають точних відповідників у російській мові

Мовознавці навели приклад унікальних слів із формотворчою часткою -арня(-ярня), які є лише в українській мові. Наприклад, у російській мові немає слова "книгарня", можна сказати лише "книжный магазин". Так само є слова на позначення місць чи закладів:

винарня – "винный магазин";

броварня – "пивной завод";

сироварня – "сыроваренный завод".

Ще в українській мові є милозвучне слово вирій – місце куди відлітають птахи. Замінника у російській мові цьому слову немає, російською кажуть, що птахи відлітають у теплі краї.

Кшталт, залізниця та шахівниця – це також виключно українські слова без російськомовних відповідників. Аналогічним є слово "нівроку", яке також не має точного відповідника в російській мові. Переможу – ще одна лексема, якій немає точного аналога, українському "переможу" відповідає фраза "одержу победу".

Досить часто до однієї російської лексеми можна підібрати купу українських слів:

"болтать" – балакати, гомоніти, гуторити, патякати; мотляти, теревенити; плескати язиками тощо;

"включать" – заводити, включати; зараховувати; вмикати;

"масло" – масло (вершкове); олія; мастило;

"открывать" – відчиняти (двері, вікно); відкривати (збори); винаходити (нові засоби лікування); розплющувати (очі); розгортати (книжку); відкорковувати (пляшку);

"разойтись", "расходиться" – розійтись, розходитись; розцуратись, розсваритись; різнитись; не погоджуватися; розпалитися; розсохнутись; розминутись.

Також росіянам навряд чи будуть зрозумілі слова – бентежити, натякати, добродій, митець, обіруч.

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