Які українські слова починаються на літеру "и": на думку Олександра Авраменко їх чотири

Не всі знають, які чотири українські слова починаються на літеру "и" згідно з новим правописом

Від 2019 року запроваджений новий правопис української мови. Але не всі українці знають, що з цього часу унормованим є використання слів, які починаються на літеру "и".

Про це розповів відомий мовознавець і популяризатор української мови Олександр Авраменко.

Мовознавець зазначив, що раніше з першого класу українці разом з абеткою вивчали, що в українській мови немає слів на літеру "и". Із затвердженням нового правопису із цього правила зробили кільки винятків.

За словами Олександра Авраменко таких слів є чотири.

Вигук ич! Це службове слово емоційно посилює смисл сказаного. Наприклад, можна сказати: "Ич, який хитрий" або "Ич, яка гарна". Вживання цього вигуку схоже на вживання стійкої словосполуки "ти ба".

Икати. Це дієслово описує специфічний спосіб вимовляння.

Ирод - форма історичного імені Ірод

Ирій - паралельна форма звичного імені "ірій", яке позначає місце зимівлі птахів або проживання душ померлих.

Саме так, "Ирод" та "ирій" промовляли ці слова в давнину. Тому цю традицію відновили у новому правописі.

Крім того, як зазначив Авраменко з літери "и" можуть починатись деякі власні назви, як, наприклад, ім’я корейського диктатора Кім Чен Ина чи певні географічні терміни, як місто Игдир в Туреччині.

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