Які яйця найкорисніші – коричневі чи білі: лікарі дали однозначну відповідь

А ви знали, що курячі яйця містять понад сто корисних речовин? Тому їх можна назвати справжнім суперфудом, до того ж, досить недорогим. Лікарі зазначають, що яйця обов’язково мають бути у щоденному раціоні кожного з нас. А все тому, що продукт містить вітаміни, мінерали та корисні сполуки, які підтримують біохімічні процеси нашого організму. Напевно, кожен з нас хоч раз думав над тим, а які яйця корисніші – білі чи коричневі. Медики дають однозначну відповідь на це запитання. Розповідаємо, як яйця впливають на здоров’я людини, які найкорисніші – білі чи коричневі.

Яка користь курячих яєць для здоров’я людини

Налагоджують роботу мозку. Яйця містять лецитин – сполуку, яка покращує циркуляцію крові в судинах мозку. Тому вчені рекомендують обов’язково їсти продукт, щоб нівелювати ризики появи хвороби Альцгеймера та деменції.

Яйця містять лецитин – сполуку, яка покращує циркуляцію крові в судинах мозку. Тому вчені рекомендують обов’язково їсти продукт, щоб нівелювати ризики появи хвороби Альцгеймера та деменції. Зміцнюють кісткову тканину. Курячі яйця – це потужне джерело вітаміну D, який сприяє засвоєнню кальцію. А цей мінерал зміцнює зуби, кістки, волосся та нігті.

Курячі яйця – це потужне джерело вітаміну D, який сприяє засвоєнню кальцію. А цей мінерал зміцнює зуби, кістки, волосся та нігті. Потужне джерело білку, який є будівельним матеріалом м’язової тканини нашого організму. Білок курячих яєць засвоюється значно краще, ніж той, що міститься у м’ясі та молоці. Тому його можна вважати значно ціннішим.

який є будівельним матеріалом м’язової тканини нашого організму. Білок курячих яєць засвоюється значно краще, ніж той, що міститься у м’ясі та молоці. Тому його можна вважати значно ціннішим. Роблять шкіру еластичною та пружною. У жовтках курячих яєць міститься холін – речовина, яка сприяє синтезові колагену, який робить нашу шкіру пружною та гладенькою.

У жовтках курячих яєць міститься холін – речовина, яка сприяє синтезові колагену, який робить нашу шкіру пружною та гладенькою. Покращують зір. За рахунок умісту лютеїну та зеаксантину курячі яйця сприяють гостроті зору та нівелюють ризик виникнення катаракти.

Які яйця корисніші – коричневі чи білі

Побутує думка, що коричневі яйця значно корисніші, ніж білі, втім, лікарі не погоджуються з таким твердженням. Медики наголошують на тому, що корисні властивості білих та коричневих курячих яєць однакові. Продукт різниться лише кольором шкаралупи.

Колір яєць залежить від кольору пір’я курки. Коричневі яйця несуть курки з темним пір’ям, білі – з білим оперенням. Користь яєць швидше залежатиме від того, чим годують курей і в яких умовах вони живуть, а колір шкаралупи жодного значення не має.

Яка шкода курячих яєць: кому не можна вживати

Окрім того, що курячі яйця вкрай корисні для нашого організму, вони можуть бути шкідливими, і ось чому.

Сальмонельоз. Поверхня шкаралупи може мати сальмонелу – небезпечну кишкову паличку. Зараження сальмонельозом має такі симптоми: нудоту, діарею, зневоднення та сильну інтоксикацію організму. Сальмонела навіть може стати причиною зараження крові. Лікарі радять їсти яйця лише після термічної обробки і добре мити їх перед приготуванням. Не рекомендується пити сирі яйця, особливо маленьким дітям.

Поверхня шкаралупи може мати сальмонелу – небезпечну кишкову паличку. Зараження сальмонельозом має такі симптоми: нудоту, діарею, зневоднення та сильну інтоксикацію організму. Сальмонела навіть може стати причиною зараження крові. Лікарі радять їсти яйця лише після термічної обробки і добре мити їх перед приготуванням. Не рекомендується пити сирі яйця, особливо маленьким дітям. Підвищення холестерину в крові. На тиждень рекомендовано їсти усього сім яєць, оскільки може бути ризик підвищення "поганого" холестерину.

На тиждень рекомендовано їсти усього сім яєць, оскільки може бути ризик підвищення "поганого" холестерину. Алергія. Курячі яйця можуть стати причиною алергії, якщо є індивідуальна непереносимість. Якщо після вживання яєць з’явилися висипання на шкірі, нудота й запаморочення, варто негайно звертатися до лікаря.

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