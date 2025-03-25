Які дії та поведінку батьків не повинна бачити дитина: про це необхідно знати

Поведінка батьків дуже впливає на дітей, бо малеча все переймає від дорослих. Тому вкрай важливо, щоб батьки подавали дітям гарний та позитивний приклад.
Ці дії та поведінку батьків не повинна бачити жодна дитина: поради психологів
- Погане ставлення одне до одного. Діти повністю копіюють сценарій поведінки своїх батьків. І в дорослому житті у 90% випадків відтворюють його. Якщо батьки постійно сваряться, ображають одне одного, то дитина вважатиме, що це нормальні стосунки. І в дорослому віці вибудовуватиме особистісні взаємини згідно почутого та побаченого у своїй родині.
- На словах одне, на ділі інше. Найкраще навчання й виховання для дитини – це приклад батьків. Якщо навчати свою малечу, як правильно поводитися за столом, спілкуватися з людьми, прибирати у своїй кімнаті, то треба це показувати на власному прикладі. Якщо такі правила не відповідатимуть поведінці батьків, то діти не засвоюватимуть їх, а копіюватимуть те, що роблять дорослі.
- Весь вільний час зі смартфоном. Наразі багато дорослих людей у вільний час гортають стрічку новин чи сидять у соцмережах. Тому діти також хочуть, щоб у них були власні гаджети. Таким чином про жодне правильне, активне та корисне дозвілля не йтиметься. Дитині не будуть цікаві ігри на свіжому повітрі, читання цікавих книжок та заняття спортом. Вона буде повністю відтворювати поведінку своїх батьків і увесь свій вільний час проводитиме з телефоном у руках.
- Секс. Доросле життя та інтимні стосунки стосуються лише дорослих, тому діти в жодному разі не мають цього бачити. Батьки повинні пам’ятати, що двері до їхньої кімнати мають бути зачиненими. А заодно повинні навчити свою малечу стукати й чекати дозволу, щоб зайти. Однак і дорослим варто пам’ятати про те, що не можна вриватися до кімнати своєї дитини, вона також має право на особистий простір.
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