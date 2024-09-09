Які знаки зодіаку можуть виснажувати й забирати всю енергію інших людей: таких аж чотири

Ці знаки зодіаку мають неабиякий вплив на інших, але він не завжди позитивний. Напевно, хоч раз у житті кожен із нас почувався втомленим після спілкування з деякими людьми. Вони буквально поїдають енергію, залишаючи після себе лише головний біль. Астрологи назвали чотири знаки зодіаку, які здатні виснажувати інших лише своєю присутністю.

Близнюки

Це вкрай товариський та комунікабельний знак зодіаку, Близнюки уміють знаходити підхід до будь-кого. Та іноді самі того не помічають, як перегинають палицю, адже стають занадто нав’язливими. Не кожній людині вдається одразу припинити спілкування з Близнюками, тому астрологи радять просто не вступати в контакт з ними. Особливо це стосується Терезів та Тельців, які не вміють захищатися і не мають такої потужної енергетики, як Овни чи Козороги.

Скорпіон

Народжені під цим знаком зодіаку здатні трансформувати все, до чого торкаються, це стосується також людей. Їхня потужна енергетика іноді може просто тиснути на інших. Тому, якщо ви не готові до важких перетворень у своєму житті, краще уникати спілкування з такими людьми. Оскільки вони можуть провокувати зміни, часто дуже неприємні та руйнівні. До того ж, Скорпіони прагнуть контролювати все і всіх, а тих, хто на це не згоден, чекає жорстока помста.

Козоріг

Може здатися дивним, чому Козоріг потрапив до цього списку. Втім, цей знак зодіаку зовсім не має емпатії та співчуття до інших людей, що може виснажувати. Від його тиску досить часто страждають саме близькі, друзі та знайомі. Козороги не вміють відступатися від свого, їм абсолютно байдуже, виснажують вони інших чи ні. Тому чутливим людям краще обходити їх десятими дорогами, щоб не опинитися під пресингом.

Риби

Цей знак зодіаку вміє грати на почуттях інших людей, аби домогтися свого. У Риб дуже розвинена інтуїція, тому вони знайдуть усі ваші больові місця, на яких відмінно зіграють. Цей знак зодіаку може кричати й плакати, лише б домогтися свого. І таки домагається, адже не кожному під силу терпіти його істерики. А ще вони відмінно вмикають маніпуляцію мовчанням, що дуже дратує інших. Тому можна сказати, що Риби своїм тиском завжди домагаються свого, навіть шляхом емоційного терору.

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