Які знаки зодіаку розлучаються найчастіше: вони зовсім не тримаються за стосунки

Розповідаємо, яким знакам зодіаку легше піти зі стосунків, ніж докладати зусиль для їх побудови та вирішення проблем.

Овен

Запальні та пристрасні Овни наділені неймовірною енергетикою і внутрішнім вогнем. Вони закохуються вмить, їхня любов горить потужним вогнем. Овни завжди розпалюватимуть у стосунках емоції та пристрасть. І якщо запал Овна закінчується, він не відчуватиме зворотного зв’язку, то одразу піде. І жодні вмовляння його не повернуть, він шукатиме пригод і запальних емоцій в іншому місці.

Стрілець

Цей знак зодіаку дуже впевнений у собі та волелюбний, він захоплюється пригодами й дослідженням світу. Ці ентузіасти понад усе цінують свою свободу. І якщо їх обмежувати в чомусь, вони без вагань покинуть стосунки, де не розуміють широти їхніх поглядів. Для Стрільців доволі складно жити в рамках сімейного життя, вони можуть постійно шукати розваг, що не подобається партнерові. Тому у взаєминах виникають конфлікти й непорозуміння, які зрештою призводять до розлучення.

Водолій

Це незалежні творчі особистості, яким дуже важко перебувати у шлюбі, бо вони абсолютно не готові втрачати свою свободу. Якщо інший партнер готовий іти на компроміс та вирішувати конфлікти, то Водолій цього ніколи не зробить. Він просто піде зі стосунків, де йому не комфортно, де обмежують його свободу дій. Для цих знаків зодіаку найкращими будуть стосунки без будь-яких зобов’язань, щоб вони могли їх припинити тоді, коли їм заманеться.

Рак

Раки – вкрай емоційні та чутливі натури, іншим буває доволі складно зрозуміти їхню поведінку. Цей знак зодіаку – дуже відданий партнер, але водночас відчуває постійну потребу в самотності та відстані. Через таку поведінку в родині можуть виникати сварки, і Рак взагалі не розуміє, що причина в ньому. Він ображатиметься, звинувачуватиме партнера в нерозумінні його душевних поривів. І зрештою може просто піти зі стосунків, бо його ніхто в них не цінує.

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