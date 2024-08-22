Яких бажань треба позбутися після 50, щоб прожити щасливе спокійне життя

Не всі свої бажання треба втілювати в реальність, про деякі варто забути назавжди.

Китайський мислитель Лао-Цзи назвав 4 бажання, від яких треба відмовитися після 50, щоб прожити другу половину життя щасливо та спокійно. Розповідаємо, посилаючись на матеріал Ukr.media, чого не варто бажати після п’ятдесяти.

Яких бажань варто позбутися після 50: китайська мудрість

Бажання помститися. Той, хто сіє зло, натомість зло й отримає. Китайський філософ Лао-Цзи закликав не опускатися до рівня кривдника, адже з часом він сам себе покарає. А жага помсти буде лише роз’їдати зсередини того, хто носить у своєму серці образу.

Той, хто сіє зло, натомість зло й отримає. Китайський філософ Лао-Цзи закликав не опускатися до рівня кривдника, адже з часом він сам себе покарає. А жага помсти буде лише роз’їдати зсередини того, хто носить у своєму серці образу. Бажання купувати й володіти. Лао-Цзи каже: "Багач той, хто задоволений своїм нинішнім становищем, саме в цей момент він починає радіти життю по-справжньому. А інші у своєму бажанні мати якомога більше речей крутитимуться, як білки в колесі, до повного спустошення". Не варто перетворювати своє життя на гонитву за речами, які вам згодом стануть непотрібними. Ви витратите роки свого життя на непотрібні речі, а дорогоцінний час – це єдиний ресурс, який повернути неможливо.

Лао-Цзи каже: "Багач той, хто задоволений своїм нинішнім становищем, саме в цей момент він починає радіти життю по-справжньому. А інші у своєму бажанні мати якомога більше речей крутитимуться, як білки в колесі, до повного спустошення". Не варто перетворювати своє життя на гонитву за речами, які вам згодом стануть непотрібними. Ви витратите роки свого життя на непотрібні речі, а дорогоцінний час – це єдиний ресурс, який повернути неможливо. Бажання все встигнути. Так можна пропустити все життя, яке нам дане для того, щоб насолоджуватися кожною його миттю. Китайський філософ радить брати приклад із природи, яка нікуди не поспішає, але все встигає.

Так можна пропустити все життя, яке нам дане для того, щоб насолоджуватися кожною його миттю. Китайський філософ радить брати приклад із природи, яка нікуди не поспішає, але все встигає. Бажання відповідати очікуванням інших. Якщо ви залежатимете від думки інших людей, ваше життя перетвориться на справжнісіньке пекло. Не слід вимірювати свій успіх похвалою чи засудженням тих, хто вас оточує. Самодостатня людина не потребує чужих оцінок і живе власним життям, незважаючи на інших.

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