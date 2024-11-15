Які фрукти не можна ставити на новорічний стіл у рік Змії, бо можна залучити в дім конфлікти

Експерти з езотерики говорять, що певні фрукти на новорічному столі можуть залучити негативну енергетику.

Розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу "Новини.LIVE", яких фруктів краще не ставити на стіл, щоб рік був гармонійним та спокійним.

Які фрукти не повинні бути на новорічному столі

Символом нового 2025 року буде мудра Змія, яка вимагає особливо уважного ставлення до новорічного столу. Езотерики говорять, що один вид фруктів може залучити в дім конфліктну енергію. А Змія цінує тепло, гармонію та затишок і дуже чутлива до енергії речей та продуктів.

Забороненими фруктами на новорічному столі вважаються цитрусові – лимони, лайми та грейпфрути. Особливо це стосується останнього фрукта. Езотерики вважають, що його гіркуватий присмак може стати причиною перешкод, затримок, зривів планів та конфліктів. Грейпфрут несе «охолоджувальну» енергію і може стати на заваді здійсненню мрій у 2025 році.

Також не слід ставити на святковий стіл лимони й лайми, які теж мають присмак гіркоти і є символом «кислоти» в особистих взаєминах.

Натомість краще вибирати солодкі й соковиті фрукти, які символізуватимуть життєрадісність та процвітання. Наприклад, мандарини, ананаси та апельсини мають яскравий колір, який символізує успіх, добробут та щастя.

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