Яких кольорів в одязі треба уникати жінкам за 50: ці відтінки додають віку й спотворюють образ

Якщо хочете мати молодий вигляд, не носіть одяг таких кольорів, бо деякі відтінки підкреслюють зморшки на обличчі.

Стилісти рекомендують жінкам, які перетнули рубіж у п'ятдесят років, відмовитися від деяких кольорів в одязі. Оскільки такі відтінки не лише можуть зістарити, але й зробити образ похмурим і нецікавим. Розповідаємо, яких кольорів в одязі варто уникати всім жінкам за 50.

Сірий колір

Яких кольорів в одязі треба уникати жінкам 50+ / Фото: Freepik

Такий колір зробить із найпривабливішої сорокарічної жінки справжню сіреньку мишку. Стилісти в жодному разі не рекомендують носити речі таких відтінків, бо вони підкреслюватимуть всі зморшки на обличчі і додаватимуть зайвих років. Втім, якщо додати, скажімо, до штанного сірого костюму білу сорочку або жовту блузу, тоді аутфіт заграє зовсім іншими мотивами. Ще сірі речі можна комбінувати із синім, червоним, бузковим та бежевим кольорами.

Бордовий колір

Яких кольорів в одязі треба уникати жінкам 50+ / Фото: Freepik

Бордовий і всі винні кольори взагалі мають досить дивний вигляд на жінках будь-якого віку. Вони абсолютно не стилізуються і додають зайвих років. Нині бордовий взагалі не є актуальним, тому його краще оминати стороною. Натомість можна обирати відтінки припиленого червоного кольору, які пасуватимуть до будь-якого образу.

Чорний колір

Яких кольорів в одязі треба уникати жінкам 50+ / Фото: Freepik

Чорний колір личить жінкам до 30 років, він вигідно стилізується з іншими речами і надає образу елегантності. Після 40 років варто відмовитися від нього, бо він підкреслює всі вікові зміни на обличчі. Якщо без чорних речей не обійтися, можна вдягати низ такого кольору, обов’язково доповнивши аутфіт яскравими природними кольорами.

Коричневий колір

Яких кольорів в одязі треба уникати жінкам 50+ / Фото: Freepik

Якщо ви полюбляєте коричневі відтінки, варто обирати беж, капучино і світло-коричневий. Тоді ваш образ буде елегантним і розкішним, як у француженки. А от коричневий темний колір не варто носити, він додаватиме віку, зробить загальний образ похмурим і нецікавим.

Яскраві відтінки

Яких кольорів в одязі треба уникати жінкам 50+ / Фото: Freepik

До таких належать всі неприродні відтінки, які можуть бути на одязі у вигляді принтів, ліній та квітів. Не варто носити речі кричущих кольорів, бо вони здешевлюватимуть ваш образ, робитимуть його смішним і дивакуватим. Якщо ви любите світлі кольори, краще надати перевагу пастельним благородним відтінкам, які робитимуть загальний стиль вишуканим і шляхетним.

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