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Яких п’яти речей ніколи не робитиме жінка з високим рівнем інтелекту

Яких п’яти речей ніколи не робитиме жінка з високим рівнем інтелекту

Яких речей ніколи не робить розумна жінка / Фото: Freepik

Розумна жінка – це не просто гарні слова, це повсякденна робота над собою, відмова від обмежувальних настанов і любов до себе в дії.

Ерудована жінка – це особистість, яка вибрала себе, встановила свої правила життя і чітко їх дотримується. Такі жінки ніколи не дозволяють маніпулювати собою, порушувати свої особистісні кордони і також не втручаються в життя інших людей. Вони ніколи не зраджують себе, вміють будь-яку життєву ситуацію адаптувати під себе чи винести з неї важливий досвід. Розповідаємо, яких речей ніколи не робитиме жінка з високим рівнем інтелекту.

Яких п’яти речей ніколи не робитиме розумна жінка

  1. Не з’ясовує стосунки. Так, в житті трапляється багато неприємностей – підводять партнери, зраджують кохані, заздрять друзі. Але розумна жінка винесе урок з цієї ситуації, наглухо зачинить двері й піде далі. Вона ніколи не витрачатиме свій час та нерви на недостойних людей, це суперечить її правилам життя.
  2. Не намагається довести свою значущість. Де ви бачили особу королівської крові, яка б намагалася довести, що вона королева. Розумна жінка – самоцінна, вона не буде доводити близьким, знайомим чи незнайомцям свою значимість. Якщо її не цінуватимуть і не поважатимуть, вона просто припинить будь-яке спілкування і буде шукати рівних собі.
  3. Не зраджує себе. Жінка з високим рівнем інтелекту спочатку піклується про себе, свої бажання і плани ставить на перше місце, а потім все інше. Ні, це не егоїзм, це серйозне ставлення до себе.
  4. Ніколи не знецінює себе і своїх досягнень. Розумна жінка святкує всі свої перемоги – маленькі й великі. Вона знає, як це важливо для її емоційного стану та здорової самооцінки.
  5. Не вихваляється. Жінка з високим рівнем інтелекту ніколи не вихвалятиметься своїми успіхами, тим паче, перед тими, хто не має таких досягнень. Вона розуміє, що в кожної людини свій життєвий шлях, хтось приходить до фінішу раніше, а хтось – пізніше.

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