Яких п’яти речей ніколи не робитиме жінка з високим рівнем інтелекту

Розумна жінка – це не просто гарні слова, це повсякденна робота над собою, відмова від обмежувальних настанов і любов до себе в дії.

Ерудована жінка – це особистість, яка вибрала себе, встановила свої правила життя і чітко їх дотримується. Такі жінки ніколи не дозволяють маніпулювати собою, порушувати свої особистісні кордони і також не втручаються в життя інших людей. Вони ніколи не зраджують себе, вміють будь-яку життєву ситуацію адаптувати під себе чи винести з неї важливий досвід. Розповідаємо, яких речей ніколи не робитиме жінка з високим рівнем інтелекту.

Яких п’яти речей ніколи не робитиме розумна жінка

Не з’ясовує стосунки. Так, в житті трапляється багато неприємностей – підводять партнери, зраджують кохані, заздрять друзі. Але розумна жінка винесе урок з цієї ситуації, наглухо зачинить двері й піде далі. Вона ніколи не витрачатиме свій час та нерви на недостойних людей, це суперечить її правилам життя. Не намагається довести свою значущість. Де ви бачили особу королівської крові, яка б намагалася довести, що вона королева. Розумна жінка – самоцінна, вона не буде доводити близьким, знайомим чи незнайомцям свою значимість. Якщо її не цінуватимуть і не поважатимуть, вона просто припинить будь-яке спілкування і буде шукати рівних собі. Не зраджує себе. Жінка з високим рівнем інтелекту спочатку піклується про себе, свої бажання і плани ставить на перше місце, а потім все інше. Ні, це не егоїзм, це серйозне ставлення до себе. Ніколи не знецінює себе і своїх досягнень. Розумна жінка святкує всі свої перемоги – маленькі й великі. Вона знає, як це важливо для її емоційного стану та здорової самооцінки. Не вихваляється. Жінка з високим рівнем інтелекту ніколи не вихвалятиметься своїми успіхами, тим паче, перед тими, хто не має таких досягнень. Вона розуміє, що в кожної людини свій життєвий шлях, хтось приходить до фінішу раніше, а хтось – пізніше.

Читайте також:

Чому розумним жінкам часто не щастить в особистому житті: відповідь відомого письменника

Чому навіть міцні стосунки руйнуються: Омар Хаям лише двома фразами описав причину розставання

Які знаки зодіаку завжди підтримають і ніколи не зрадять: таких лише три