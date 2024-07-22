Яких речей не можна позичати чи давати іншим, щоб не накликати біди та фінансових негараздів

Наші пращури вірили, що деякі предмети несуть в собі енергетику господарів, якщо їх позичити комусь, то можна віддати своє щастя.

Здавалося б, що такого, якщо ви позичите комусь грошей до зарплати чи дасте сусідці хліба, бо вона забула купити. Втім, за народними прикметами, цього робити не варто, є деякі речі, яких не можна давати чи позичати. Оскільки можна накликати на себе біду, віддати сімейне щастя чи здоров’я, втратити фінансове благополуччя. Розповідаємо, чого в жодному разі не можна позичати іншим, щоб не віддати своє щастя, здоров’я та достаток.

Яких речей не варто позичати іншим, щоб не накликати проблем

Гроші. Не варто віддавати останніх грошей, інакше ви можете втратити свій заробіток. Також не слід позичати гроші в понеділок та після заходу сонця. Не можна давати гроші в борг перед церковними святами чи у святковий день. Не рекомендується також позичати гроші у дні народження ваших близьких, особливо дітей.

Не варто віддавати останніх грошей, інакше ви можете втратити свій заробіток. Також не слід позичати гроші в понеділок та після заходу сонця. Не можна давати гроші в борг перед церковними святами чи у святковий день. Не рекомендується також позичати гроші у дні народження ваших близьких, особливо дітей. Хліб. Не слід позичати хліб, бо це може спровокувати бідність вашої родини. Особливо, коли це останній шматок. Також не можна передавати хліб через поріг, не варто нікому давати його після заходу сонця. Бо це може викликати серйозні матеріальні труднощі, накликати хвороби чи неприємності у ваш дім.

Не слід позичати хліб, бо це може спровокувати бідність вашої родини. Особливо, коли це останній шматок. Також не можна передавати хліб через поріг, не варто нікому давати його після заходу сонця. Бо це може викликати серйозні матеріальні труднощі, накликати хвороби чи неприємності у ваш дім. Сіль. Здавна люди вірили, що сіль має енергетичну пам’ять. Тому вона несе в собі енергетику господарів дому. Якщо ви її комусь позичите, то можете просто віддати своє щастя. Якщо у вас хтось бере сіль, то просіть хоча б одну монетку натомість, інакше можете накликати на себе біду. Із сіллю пов’язано дуже багато прикмет. Люди, які давали сіль у борг, а потім отримували її назад, дуже хворіли, розлучалися з коханими, втрачали гроші.

Здавна люди вірили, що сіль має енергетичну пам’ять. Тому вона несе в собі енергетику господарів дому. Якщо ви її комусь позичите, то можете просто віддати своє щастя. Якщо у вас хтось бере сіль, то просіть хоча б одну монетку натомість, інакше можете накликати на себе біду. Із сіллю пов’язано дуже багато прикмет. Люди, які давали сіль у борг, а потім отримували її назад, дуже хворіли, розлучалися з коханими, втрачали гроші. Одяг. Багато жінок ще з юності звикли обмінюватися своїми речами. Але так робити не можна, оскільки одяг також несе енергетику своїх власників. Тому даючи комусь свій одяг, ненароком можна віддати щастя та здоров’я. А ось продати одяг можна, гроші розривають енергетичний зв’язок, тому жодного лиха не буде.

Багато жінок ще з юності звикли обмінюватися своїми речами. Але так робити не можна, оскільки одяг також несе енергетику своїх власників. Тому даючи комусь свій одяг, ненароком можна віддати щастя та здоров’я. А ось продати одяг можна, гроші розривають енергетичний зв’язок, тому жодного лиха не буде. Віник вважається потужними енергетичним щитом, який захищає від усього лихого. За допомогою віника наші предки позбувалися не лише фізичного, а й духовного сміття. На нього читали різні заговори, він служив оберегом для дому від нечистої сили. А якщо комусь віддати віник зі своєї оселі, можна накликати біду й позбутися своєї сили та захисту.

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