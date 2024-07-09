Яких речей у жодному разі не можна мити водою під час прибирання

Вода може тільки нашкодити деяким предметам інтер’єру, тому не варто протирати їх навіть вологою ганчіркою.
Розповідаємо, яких речей категорично не можна мити водою під час прибирання.
Які речі категорично заборонено мити водою: про це мало хто знає
- Дерев'яні меблі. Якщо ви маєте звичку протирати дерев’яні меблі у своїй оселі вологою ганчіркою, то цього робити не варто. Деревина добре вбирає воду, через що може набухати, деформуватися і тріскатися. Навіть якщо меблі лаковані, все одно ризикувати не варто, краще використовувати спеціальні засоби, яких наразі вдосталь у будь-якому магазині.
- Декоративна та звичайна цегла. Не варто чистити цеглу водою, рідина може розчинити солі та мінерали, які містяться в ній. В результаті такого миття цегла може виглядати ще бруднішою. До того ж, вода потраплятиме у пори цегли, що призводитиме до її руйнування.
- Срібло. Ювелірні вироби, столове срібло та посуд не можна чистити водою. Вона залишатиме на металі плями, через що виникатиме корозія.
- Шкіряні оббивки меблів. Не слід чистити шкіру водою, вона залишатиме на ній плями та знебарвлюватиме матеріал. Найкраще користуватися засобами для чищення шкіри, які не лише усувають забруднення, а й надають їй блиску.
- Газові конфорки. Вода може потрапити до системи запалювання, що стане причиною пошкодження деяких компонентів чи навіть усього газового обладнання. Окрім того, вода може стати причиною поломки газових клапанів, а також призвести до появи іржі та корозії.
- Паркет і ламінат. Так, підлогове покриття має водостійкий верхній шар, але він з часом може зношуватися. Через це вода легко потраплятиме на деревину та пошкоджуватиме її. Тому рекомендовано чистити паркет і ламінат спеціальними засобами.
- Музичні інструменти, які виготовлені з дерева, також не слід протирати вологою ганчіркою. Такі вироби навіть із лаковим покриттям досить чутливі до води.
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