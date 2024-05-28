Яких слів немає в українській мові, але їх часто вживають: ви точно чули такі

Наразі багато українців активно переходять на спілкування українською мовою. Але часто бояться того, що можуть говорити неправильно те чи інше слово, чого робити не варто. Адже будь-який навик можна відшліфувати багаторазовими повтореннями, тому помилятися в процесі навчання – це нормально. Розповідаємо, про сім найпоширеніших слів, яких немає в українській мові, але їх постійно вживають, і які форми правильні.

Які 7 слів в українській мові найчастіше вживаються з помилками

Даний – цей. Слово "даний" часто вживається у значенні цей або той. Але це неправильно, оскільки є калькою російської лексеми "данный", що означає конкретний чи обраний. Тому українською мовою говоримо цей, коли вказуємо на щось або когось.

Слово "даний" часто вживається у значенні цей або той. Але це неправильно, оскільки є калькою російської лексеми "данный", що означає конкретний чи обраний. Тому українською мовою говоримо цей, коли вказуємо на щось або когось. Знаходиться – перебуває. Коли говоримо про місце перебування, то варто вживати не "знаходиться", а перебуває чи розташований. Наприклад, будинок розташований за іншою адресою.

Коли говоримо про місце перебування, то варто вживати не "знаходиться", а перебуває чи розташований. Наприклад, будинок розташований за іншою адресою. Ти правий – ти маєш рацію. Тут вживається ще одна російська калька на позначення того, що з думкою співрозмовника погоджуються "ты прав". Правильно говорити українською – ти маєш рацію. Хоча прикметник правий також є в українській мові, але його вживають, наприклад, на позначення антоніму до слова "лівий".

Тут вживається ще одна російська калька на позначення того, що з думкою співрозмовника погоджуються "ты прав". Правильно говорити українською – ти маєш рацію. Хоча прикметник правий також є в українській мові, але його вживають, наприклад, на позначення антоніму до слова "лівий". У більшості випадків – здебільшого. В українській мові на позначення позитивної тенденції будь-чого слід вживати слово "здебільшого".

В українській мові на позначення позитивної тенденції будь-чого слід вживати слово "здебільшого". Ясно — зрозуміло. Якщо ми хочемо сказати, що нами прийнята й зрозуміла інформація, треба говорити "зрозуміло". Ясно в українській мові вживається як прислівник до прикметника ясний. Наприклад, ясно сяяло травневе сонце.

Якщо ми хочемо сказати, що нами прийнята й зрозуміла інформація, треба говорити "зрозуміло". Ясно в українській мові вживається як прислівник до прикметника ясний. Наприклад, ясно сяяло травневе сонце. Заставляти – змушувати. В українській мові слово, що означає примус до певної дії – це змушувати. А заставляти можна щось якимись предметами. Наприклад, мама заставила підвіконня квітами.

В українській мові слово, що означає примус до певної дії – це змушувати. А заставляти можна щось якимись предметами. Наприклад, мама заставила підвіконня квітами. Розстрочка – на виплат. Якщо говориться про розтермінування якоїсь виплати, то треба говорити на виплат. Розстрочки в українській мові немає.

Читайте також:

Як правильно сказати "зварити картоплю в мундирах" та смачний рецепт її приготування

Жодних "здрасьтє" та "прівєт": як віталися в Україні 60-80 років тому

Як ще сказати українською "ледар": 10 варіантів, про які мало хто знає