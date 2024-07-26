Яких слів ніколи не скаже розумна людина: ці фрази видають необізнаність та невпевненість

Наш лексичний запас завжди показує те, наскільки ми розумні та обізнані в якихось темах. Є такі слова та фрази, які видають нашу необізнаність, низьку самооцінку та невпевненість у собі. Тому, перш ніж вживати те чи інше слово, варто добре подумати, щоб не поставити себе у незручне становище. Розказуємо, яких слів не варто говорити навіть близьким людям, бо вони видають низький рівень інтелекту.

Яких слів ніколи не скаже розумна людина: фрази, яких нікому не варто говорити

"Я міг/могла б". Початок цієї фрази говорить про те, що ви не збираєтеся чогось робити або взагалі не думаєте, про що говорите. Такі слова доречні лише тоді, коли ви говорите їх у погрозливому тоні чи хочете показати, що ваше становище значно вище, ніж у вашого співрозмовника.

Початок цієї фрази говорить про те, що ви не збираєтеся чогось робити або взагалі не думаєте, про що говорите. Такі слова доречні лише тоді, коли ви говорите їх у погрозливому тоні чи хочете показати, що ваше становище значно вище, ніж у вашого співрозмовника. "Непогана ідея". Що означають такі слова – вам сподобалося чи, навпаки, ви не в захваті від чогось? Співрозмовник може сприйняти таке висловлювання за образу. Тому варто бути дуже обережними з такими судженнями.

Що означають такі слова – вам сподобалося чи, навпаки, ви не в захваті від чогось? Співрозмовник може сприйняти таке висловлювання за образу. Тому варто бути дуже обережними з такими судженнями. "Ти просто помолодшала!" Ніколи не говоріть жінкам таких слів, незалежно від того, чи ви чоловічої, чи жіночої статі. Такий "комплімент" співрозмовниця запам’ятає надовго і може навіть припинити спілкування з вами.

Ніколи не говоріть жінкам таких слів, незалежно від того, чи ви чоловічої, чи жіночої статі. Такий "комплімент" співрозмовниця запам’ятає надовго і може навіть припинити спілкування з вами. "Однак". Цього слова буде досить, щоб перекреслити усю важливість сказаного раніше. Наприклад: "Ти гарна жінка, однак я не можу з тобою спілкуватися". Таке жалюгідне виправдання лише принизить вашу гідність.

Цього слова буде досить, щоб перекреслити усю важливість сказаного раніше. Наприклад: "Ти гарна жінка, однак я не можу з тобою спілкуватися". Таке жалюгідне виправдання лише принизить вашу гідність. "Типу". Це слово-паразит, яке взагалі варто прибрати зі свого лексикону. Ним зазвичай послуговуються підлітки або не дуже розумні люди. Якщо ви під час спілкування будете використовувати це слово, вас зчитуватимуть, як недорозвинену особистість. До того ж є певний вид лексики, який означає, що людина має низьку самооцінку — слово "типу" належить до такого виду.

Це слово-паразит, яке взагалі варто прибрати зі свого лексикону. Ним зазвичай послуговуються підлітки або не дуже розумні люди. Якщо ви під час спілкування будете використовувати це слово, вас зчитуватимуть, як недорозвинену особистість. До того ж є певний вид лексики, який означає, що людина має низьку самооцінку — слово "типу" належить до такого виду. "Не ображайтеся, але". Це фраза подвійного заперечення. Якщо ви її використовуєте у розмові, то одразу налаштовуєте співрозмовника проти себе. Тому ніколи не зможете з ним домовитися чи налагодити контакт.

Це фраза подвійного заперечення. Якщо ви її використовуєте у розмові, то одразу налаштовуєте співрозмовника проти себе. Тому ніколи не зможете з ним домовитися чи налагодити контакт. "Я можу помилятися, та". У такий спосіб ви зводите нанівець сенс будь-яких слів, які збираєтеся сказати далі. Якщо ви в чомусь сумніваєтеся, тоді краще не висловлювати свою думку стосовно цього питання. Такі рятівні слова вам все одно не допоможуть, а ось репутацію можуть зіпсувати. Для людей важлива впевненість у тому, що ви говорите.

У такий спосіб ви зводите нанівець сенс будь-яких слів, які збираєтеся сказати далі. Якщо ви в чомусь сумніваєтеся, тоді краще не висловлювати свою думку стосовно цього питання. Такі рятівні слова вам все одно не допоможуть, а ось репутацію можуть зіпсувати. Для людей важлива впевненість у тому, що ви говорите. "Як відомо, багато людей". Кому відомо, і хто ці люди? Якщо ви користуєтеся такою фразою, це означає, що ви взагалі не знаєте предмету розмови. Людина, яка має достатню кількість аргументів, щоб довести свою точку зору, ніколи не вдаватиметься до таких розмитих фраз.

Кому відомо, і хто ці люди? Якщо ви користуєтеся такою фразою, це означає, що ви взагалі не знаєте предмету розмови. Людина, яка має достатню кількість аргументів, щоб довести свою точку зору, ніколи не вдаватиметься до таких розмитих фраз. "Маєш втомлений вигляд". Це автоматично означає, що людина має непривабливий зовнішній вигляд. А ви б хотіли почути такий "комплімент" від когось? Така фраза може зіпсувати настрій надовго будь-кому.

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