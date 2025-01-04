Яких "сусідів" найкраще посадити біля смородини, щоб вона давала багатий урожай

Щоб кущі смородини давали якомога більше ягід, поряд варто садити ті рослини, які товаришуватимуть зі смородиною. Таке "сусідство" забезпечить гарну урожайність і здоров’я кущів. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Добрі новини", що найкраще садити біля кущів смородини, щоб вона не хворіла і давала потужний урожай.

Що рекомендовано садити біля кущів смородини, щоб вона добре родила

Жимолость. Обидва кущі добре уживаються разом, адже не конкурують за поживні речовини і не пригнічують ріст один одного. До того ж, вони схожі за процедурами догляду і стійкі до різких перепадів температури.

Обидва кущі добре уживаються разом, адже не конкурують за поживні речовини і не пригнічують ріст один одного. До того ж, вони схожі за процедурами догляду і стійкі до різких перепадів температури. Лохина. Ці кущі чудово приживаються на кислих ґрунтах і люблять регулярний полив. Вони добре "дружитимуть" між собою, бо також не конкурують за корисні речовини. А якщо посадити лохину й смородину різних сортів, то можна отримувати ягоди від середини літа до середини осені.

Ці кущі чудово приживаються на кислих ґрунтах і люблять регулярний полив. Вони добре "дружитимуть" між собою, бо також не конкурують за корисні речовини. А якщо посадити лохину й смородину різних сортів, то можна отримувати ягоди від середини літа до середини осені. Яблуня стане прекрасною сусідкою для смородини, бо її коріння значно глибше, отже вона не впливатиме на ріст та розвиток кущів. А тінь яблуні захищатиме ягоди від спеки, тому від плодового дерева буде сама користь. Однак смородина не любить багато тіні, тому це варто враховувати під час вибору місця для висаджування рослин.

стане прекрасною сусідкою для смородини, бо її коріння значно глибше, отже вона не впливатиме на ріст та розвиток кущів. А тінь яблуні захищатиме ягоди від спеки, тому від плодового дерева буде сама користь. Однак смородина не любить багато тіні, тому це варто враховувати під час вибору місця для висаджування рослин. Часник і цибуля. Ці овочеві культури охоронятимуть кущі смородини від павутинного кліща та інших шкідників. Для цього буде досить висадити декілька рядків по периметру кущів, щоб забезпечити повноцінний захист від комах.

Ці овочеві культури охоронятимуть кущі смородини від павутинного кліща та інших шкідників. Для цього буде досить висадити декілька рядків по периметру кущів, щоб забезпечити повноцінний захист від комах. Календула також відлякуватиме своїм різкім запахом комах від кущів смородини, її аромату не зносять попелиці. А яскраві квіти, навпаки, приваблюватимуть комах-запилювачів. До того ж, календула цвістиме упродовж всього літа й осені й милуватиме око своєю красою.

також відлякуватиме своїм різкім запахом комах від кущів смородини, її аромату не зносять попелиці. А яскраві квіти, навпаки, приваблюватимуть комах-запилювачів. До того ж, календула цвістиме упродовж всього літа й осені й милуватиме око своєю красою. М’ята. Досвідчені господарі рекомендують садити біля кущів м’яту, яка свіжим запахом відлякуватиме шкідників. А ще вона згодиться, щоб робити з неї смачні чаї та прохолодні напої.

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