Яких яєць досвідчені господині ніколи не купують у магазині навіть за дуже привабливу ціну

Чи знаєте ви, що можна перевірити свіжість яєць, навіть не розбиваючи їх?

Ми звикли запасатися яйцями на кілька днів, тому просто беремо лоток чи два, навіть не звертаючи уваги на деякі нюанси. Можемо просто перевірити термін придатності, якщо згадаємо. Але під час вибору продукту все ж таки варто звертати увагу не лише на дату пакування або ціну, є ще один показник, який свідчить про якість продукту. Розповідаємо, які яйця ніколи не купують досвідчені господині, до чого треба придивитися пильніше під час вибору продукту.

Як правильно вибирати яйця в магазині: корисний лайфгак

Не варто лінуватися відкривати упаковку й уважно вивчати її вміст. Щодо недобросовісних виробників є купа інформації, тут уже всі обізнані. Але не всі знають, що бувають недобросовісні покупці, які перекладають дорожчі яйця в упаковку з-під дешевших, щоб зекономити гроші на більш якісному товарі. Тож треба звертати увагу, яким кінцем догори лежать яйця.

На підприємствах яйця зазвичай кладуть тупим кінцем догори, так роблять згідно технології виробництва та пакування продукту. Якщо ви відкрили упаковку і бачите там яйця, які лежать гострим кінцем догори, то краще їх не купувати. Це може означати, що яйця переклали.

Як перевірити свіжість яєць, не розбиваючи їх: чотири надійні методи

Є кілька способів, щоб перевірити якість яєць ще в магазині, а також у домашніх умовах, ось найдієвіші з них.

Опустіть у воду. Треба взяти глибоку ємність з холодною водою та опустити туди яйце. Якщо воно лежить на дні у горизонтальному положенні, значить можна не турбуватися за його свіжість. Коли яйце піднімається тупим кутом догори, його варто негайно використати, краще розбити у тісто. Яйце, що повністю піднялося на поверхню, їсти не можна, воно зіпсоване.

Треба взяти глибоку ємність з холодною водою та опустити туди яйце. Якщо воно лежить на дні у горизонтальному положенні, значить можна не турбуватися за його свіжість. Коли яйце піднімається тупим кутом догори, його варто негайно використати, краще розбити у тісто. Яйце, що повністю піднялося на поверхню, їсти не можна, воно зіпсоване. Потрусіть. Цей спосіб досить легко застосувати у магазині, щоб перевірити свіжість продукту ще до його покупки. Треба взяти яйце в руку, прикласти до вуха та легенько струснути. Якщо жодних сторонніх звуків немає, можна сміливо купувати. Коли ви почуєте хлюпання, не слід брати такі яйця, вони зіпсовані.

Цей спосіб досить легко застосувати у магазині, щоб перевірити свіжість продукту ще до його покупки. Треба взяти яйце в руку, прикласти до вуха та легенько струснути. Якщо жодних сторонніх звуків немає, можна сміливо купувати. Коли ви почуєте хлюпання, не слід брати такі яйця, вони зіпсовані. Перевірте білок та жовток. У такий спосіб яйця можна перевірити вже після покупки. Обережно розбийте яйце на плоску тарілку та уважно придивіться до нього. Якщо форма жовтка не порушена, опукла та щільна, а білок в’язкий і пружний, таке яйце свіже. Якщо жовток з білком розтікаються і не мають пружності, то яйце зіпсоване, його варто викинути.

У такий спосіб яйця можна перевірити вже після покупки. Обережно розбийте яйце на плоску тарілку та уважно придивіться до нього. Якщо форма жовтка не порушена, опукла та щільна, а білок в’язкий і пружний, таке яйце свіже. Якщо жовток з білком розтікаються і не мають пружності, то яйце зіпсоване, його варто викинути. Перевірте дату пакування. Все ж таки варто нагадати, що дату пакування необхідно перевіряти. Ця інформація завжди вказується на упаковці. Дата гарантує, що продукт залишатиметься свіжим упродовж вказаного терміну, якщо не порушувати умови зберігання. Зазвичай яйця придатні до вживання упродовж тридцяти днів з моменту пакування.

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