Якими іменами не можна називати своїх дітей: вони зламають їм життя

Що робити, якщо ви не можете вибрати ім’я своїй дитині: поради експертів.

Всі батьки для своїх дітей бажають тільки найкращого, тому ретельно вибирають ім'я малечі. Є такі імена, які приносять щастя, а є ті, які символізують біду та темряву. Розповідаємо, як краще не називати своє маля, щоб не зламати йому життя.

10 імен, якими не можна називати своїх дітей

Фахівці назвали перелік імен, яких не можна давати дівчаткам, бо вони будуть нещасними в особистому житті. Це такі:

Тамара;

Віра;

Надія;

Людмила;

Інна;

Ельвіра;

Гелія;

Олімпіада;

Ілона;

Олександра.

Також експерти з імен розповіли, якими іменами не можна називати хлопчиків. Це імена:

Анатолій;

Роман;

Вадим;

Адам;

Юліан;

Євфимій;

Меркурій;

Август;

Агап;

Платон.

Що робити, якщо не знаєте, як назвати дитину: поради фахівців

Якщо ви упродовж кількох тижнів чи місяців так і не визначилися, яке ім'я вибрати своїй малечі, відкладіть це заняття на кілька днів. На свіжу голову вам обов'язково прийде купа ідей, і ви зможете вибрати найкраще ім'я, яке личитиме малюкові та приноситиме йому щастя.

Коли вам хочеться вибрати якесь креативне чи незвичайне ім'я, але ви вже перебрали купу варіантів, тоді купіть словник імен. Але перш ніж давати незнайоме ім'я своїй дитині, обов'язково вивчіть його значення.

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