Який бур’ян треба залишити на городі, щоб підвищити врожайність: про це мало хто знає

Деякі бур’яни можуть бути дуже корисними і працювати як сидерати, також оберігатимуть овочеві культури від хвороб та шкідників.

Городники упродовж усього сезону боряться з бур’янами на своїх городах, бо вважають, що ідеальна грядка має бути без них. Та це не зовсім так. Ці господарі одного разу можуть помітити, що урожайність земельної ділянки знизилася в рази, а овочеві культури постійно хворіють і погано ростуть. А вся справа в тому, що деякі бур’яни все ж таки варто залишати на городі, бо вони живлять ґрунт, насичуючи його всіма необхідними мікроелементами, і посилюють імунітет рослин. Розповідаємо, які бур'яни краще залишати на земельній ділянці, щоб вони приносили користь та підвищували врожайність.

Які бур’яни краще залишати на грядках: вони в рази підвищують урожайність

Мокрець. Ця рослина належить до бур’янів-симбіонтів і приносить максимальну користь на грядках з помідорами, перцем, баклажанами та капустою. Мокрець має поверхневе коріння, тому не шкодить городнім культурам, які ростуть значно глибше. Завдяки тому, що рослина розстилається по поверхні землі, вона здатна утримувати вологу і захищає ґрунт від перегрівання. Що особливо важливо у спекотну погоду. Також мокрець можна сміливо використовувати як мульчу, яка віддаватиме ґрунтові всі необхідні поживні речовини. Тому не варто знищувати цей бур’ян, від нього вкрай багато користі.

Ця рослина належить до бур’янів-симбіонтів і приносить максимальну користь на грядках з помідорами, перцем, баклажанами та капустою. Мокрець має поверхневе коріння, тому не шкодить городнім культурам, які ростуть значно глибше. Завдяки тому, що рослина розстилається по поверхні землі, вона здатна утримувати вологу і захищає ґрунт від перегрівання. Що особливо важливо у спекотну погоду. Також мокрець можна сміливо використовувати як мульчу, яка віддаватиме ґрунтові всі необхідні поживні речовини. Тому не варто знищувати цей бур’ян, від нього вкрай багато користі. Полин. Цей бур’ян відомий своїми лікарськими властивостями, його використовують як жарознижуючий, знеболювальний та протизапальний засіб. А на городі його варто залишати з кількох причин. По-перше, полин діє як антисептик, поліпшуючи якість ґрунту і захищаючи городину від різноманітних захворювань. Також бур’ян ефективно бореться зі шкідниками, завдяки своєму різкому запаху. По-друге, рослина містить багато корисних мінералів – марганець, мідь, цинк та залізо, які вкрай необхідні для росту та розвитку рослин.

Які бур’яни обов’язково треба знищувати

Ті бур’яни, які відносяться до рослин-паразитів, треба обов’язково знищувати, бо вони лише шкодять городнім культурам. До таких належать:

заразиха;

пирій повзучий;

польовий в’юнок;

очанка;

зубчатка;

дикий портулак;

снить;

вівсюг.

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