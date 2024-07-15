Який бур’ян треба залишити на городі, щоб підвищити врожайність: про це мало хто знає

Деякі бур’яни можуть бути дуже корисними і працювати як сидерати, також оберігатимуть овочеві культури від хвороб та шкідників.
Городники упродовж усього сезону боряться з бур’янами на своїх городах, бо вважають, що ідеальна грядка має бути без них. Та це не зовсім так. Ці господарі одного разу можуть помітити, що урожайність земельної ділянки знизилася в рази, а овочеві культури постійно хворіють і погано ростуть. А вся справа в тому, що деякі бур’яни все ж таки варто залишати на городі, бо вони живлять ґрунт, насичуючи його всіма необхідними мікроелементами, і посилюють імунітет рослин. Розповідаємо, які бур'яни краще залишати на земельній ділянці, щоб вони приносили користь та підвищували врожайність.
Які бур’яни краще залишати на грядках: вони в рази підвищують урожайність
- Мокрець. Ця рослина належить до бур’янів-симбіонтів і приносить максимальну користь на грядках з помідорами, перцем, баклажанами та капустою. Мокрець має поверхневе коріння, тому не шкодить городнім культурам, які ростуть значно глибше. Завдяки тому, що рослина розстилається по поверхні землі, вона здатна утримувати вологу і захищає ґрунт від перегрівання. Що особливо важливо у спекотну погоду. Також мокрець можна сміливо використовувати як мульчу, яка віддаватиме ґрунтові всі необхідні поживні речовини. Тому не варто знищувати цей бур’ян, від нього вкрай багато користі.
- Полин. Цей бур’ян відомий своїми лікарськими властивостями, його використовують як жарознижуючий, знеболювальний та протизапальний засіб. А на городі його варто залишати з кількох причин. По-перше, полин діє як антисептик, поліпшуючи якість ґрунту і захищаючи городину від різноманітних захворювань. Також бур’ян ефективно бореться зі шкідниками, завдяки своєму різкому запаху. По-друге, рослина містить багато корисних мінералів – марганець, мідь, цинк та залізо, які вкрай необхідні для росту та розвитку рослин.
Які бур’яни обов’язково треба знищувати
Ті бур’яни, які відносяться до рослин-паразитів, треба обов’язково знищувати, бо вони лише шкодять городнім культурам. До таких належать:
- заразиха;
- пирій повзучий;
- польовий в’юнок;
- очанка;
- зубчатка;
- дикий портулак;
- снить;
- вівсюг.
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