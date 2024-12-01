Який чай треба обов’язково заварювати окропом: про це майже ніхто не знає

Напевно, мало хто замислюється, як правильно заварювати чай. Ми просто заливаємо листя чи пакетик окропом – і напій готовий. Однак, це не зовсім правильно, бо кожен вид чаю має свою оптимальну температуру заварювання. Якщо вона буде занадто високою, чай може бути гірким, якщо низька – аромат і смак не зможуть повністю розкритися. Розповідаємо, посилаючись на ресурс RadioClub, як правильно заварювати різні види чаю.

Які види чаю треба заварювати окропом: поради експертів

Білий і зелений чай. Заварювати ці види чаю треба водою, яка має температуру 70-80°С. Якщо заварити окропом, чай втратить свій смак, стане гіркуватим, аромату також не буде. Настоювати ці чаї необхідно не більше 4 хвилин.

Заварювати ці види чаю треба водою, яка має температуру 70-80°С. Якщо заварити окропом, чай втратить свій смак, стане гіркуватим, аромату також не буде. Настоювати ці чаї необхідно не більше 4 хвилин. Чорний чай треба заварювати гарячою водою, яка матиме температуру 90°С. Напій варто настоювати 4-5 хвилин.

треба заварювати гарячою водою, яка матиме температуру 90°С. Напій варто настоювати 4-5 хвилин. Трав’яні та фруктові чаї. Ці види чаїв треба заварювати окропом, бо вони не проходять кілька етапів обробки та ферментацію, як чорний та зелений, наприклад. Фруктовий чай просто роблять зі шматочків сушених фруктів, тому він може містити різні шкідливі бактерії, цвіль і навіть сальмонелу. Тому ці види чаю треба заливати окропом і настоювати не менше п’яти хвилин.

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