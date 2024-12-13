Який чай у жодному разі не можна пити людям літнього віку: про це треба знати

Людям за 60 років краще пити зелений чай і трав'яні збори — ці напої позитивно впливають на всі системи організму.

Не всі чаї корисні, особливо для людей за 60. Наприклад, міцний чай може вимивати кальцій з організму. Це пов'язано з умістом танінів, які зв'язують кальцій і роблять його недоступним для засвоєння. Деякі сорти чаю містять високу концентрацію кофеїну, який провокує підвищення тиску. Отже, розповідаємо, від яких чаїв літнім людям краще відмовитися і що пити натомість.

Які чаї не можна пити людям за 60: поради лікарів

Занадто міцний чай може стати причиною крихкості кісток. Також цей напій може спричинити зневоднення, через що погіршується стан шкіри. Це проявляється у вигляді сухості, втрати пружності та прискореного процесу старіння.

Не рекомендовано пити вчорашній чай, в якому можуть бути шкідливі сполуки, що вкрай небезпечні для роботи печінки та нирок.

Солодкий чай – це ворог для людей будь-якого віку. Він збільшує ризик розвитку діабету ІІ типу, призводить до зайвої ваги та погіршує обмін речовин.

Лікарі не радять пити дуже гарячий чай. Дослідження підтверджують, що регулярне вживання напоїв з температурою вище 60°C підвищує ризик раку стравоходу на 90%.

Літнім людям треба вживати зелений чай, багатий на катехіни й антиоксиданти. Трав'яні збори теж підуть на користь — м'ята, меліса, шипшина і звіробій допомагають заспокоїти нервову систему, зміцнити сон і знизити тиск. Для гіпертоніків краще підійдуть трав'яні чаї – ромашка, м'ята, меліса.

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