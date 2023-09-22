Який генератор вибрати: дизельний, бензиновий чи інверторний, для будинку і котла

Зверніть увагу, що автономний генератор практично неможливо використовувати в багатоквартирних будинках, адже складно відводити вихлопні гази, забезпечити дозволений рівень шуму та норми пожежної безпеки.

Аби вдома були тепло і світло холодної пори року, можна придбати бензиновий, дизельний чи інверторний генератор. У разі відключень світла в Україні правильно підібраний генератор допоможе забезпечити електроенергією будинок, дачу, офіс або торгове приміщення.

Який генератор вибрати 2023 року – читайте на ТСН.ua.

Який генератор вибрати

Якщо ви вагаєтеся, який генератор вибрати, варто мати на увазі, що найкращою моделлю завжди буде та, чиї технічні характеристики можуть вирішити поставлене завдання. Під час вибору генератора важливі такі моменти: об’єм паливного бака, час безперервної роботи, витрата пального, номінальна потужність електростанції.

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Не завжди найдорожча стаціонарна модель з потужним двигуном виявляється найкращою. Якщо споживання електроенергії низьке, вигідніше буде купити малопотужний агрегат.

Так, якщо вам потрібен генератор для будинку з невеликою кількістю побутових приладів, підійде бензиновий із потужністю до 3 кВт.

Для того, щоб забезпечити світлом дачу, краще придбати бензиновий генератор із потужністю до 5 кВт.

Для забезпечення електроенергією невеликого магазину чи будмайданчика підійде бензиновий або дизельний генератор потужністю до 7-8 кВт.

А вже на великому будівництві чи виробництві знадобиться дизельний генератор потужністю 10 кВт та вище.

Бензиновий чи дизельний генератор

Бензиновий чи дизельний генератор – що краще? Бензиновий генератор варто обирати, якщо потрібна невелика потужність і якщо він не використовуватиметься постійно. Він буде набагато дешевшим за дизельний. Щоправда, дизельний генератор швидко окупиться в разі тривалого використання, адже ощадливіше витрачає пальне. Потужні генератори від 10 кВт і більше краще купувати на дизелі.

Дизельний генератор – переваги й недоліки

Професійні моделі дизельних генераторів часто використовуються на виробництвах. Їх варто вибирати, якщо потрібне постійне і головне джерело електроенергії. Дизельні генератори дорожчі за бензинові, однак окуповуються за тривалої експлуатації завдяки економії пального.

Дизельні генератори продаються як у мобільних, так і у великих варіантах. Невеликі моделі працюють з повітряними системами охолодження, а стаціонарні – з водяними.

Дизельний генератор / Фото: Getty Images

Переваги дизельних генераторів:

Моторесурс може досягати 40 тисяч мотогодин.

Двигун добре переносить великі навантаження, може витримувати тривалий час роботи без перерви.

Ощадливіше витрачає пальне. Маючи високу потужність, дизельний генератор вигідніший за бензиновий на 20-30%.

Недоліки дизельних генераторів:

Високий рівень шуму (до 110 дБ), тож його краще встановлювати в окремому приміщенні.

Вища на 20-40% ціна, ніж на бензиновий генератор з такою ж потужністю.

Частіше треба міняти мастило, а заміна витратних матеріалів коштує дорожче.

Більше забруднює довкілля.

В холоді завести складніше, ніж бензиновий.

Бензиновий генератор – переваги й недоліки

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Бензиновий – найпопулярніший варіант серед генераторів, адже на них припадає 58% продажів. Вони прості в обслуговуванні: треба час від часу чистити свічки запалювання та стежити за мастилом і фільтрами. Бензинові генератори здебільшого використовуються як резерв або джерело електроживлення на виїзних роботах. Вони компактні і мають невелику вагу, тому їх легко взяти з собою.

Купити бензиновий генератор можна як у шумопоглинальних кожухах, так і у відкритих варіантах.

Переваги бензинових генераторів:

Невеликий рівень шуму: за використання в захисному корпусі видає шум у діапазоні 55-72 дБ.

Менша вартість.

Легше завести на холоді.

Недоліки бензинових генераторів:

Не можуть працювати довго без перерви (треба вимикати на кілька годин після 5-8 годин роботи).

Кожен кіловат виходить відносно дорогим через високу вартість бензину.

Моторесурс рідко перевищує 4 тисячі годин.

Бензиновий генератор / Фото: Getty Images

Інверторний генератор – переваги

Перевага інверторного генератора – він повністю захищений від перепадів напруги (не становить небезпеки для техніки), має високу продуктивність, малу вагу, компактні розміри і ледь помітний рівень шуму. Інверторний генератор зручно використовувати в невеликих квартирах. Він також ідеально підходить для забезпечення роботи медичного та іншого обладнання.

Переваги інверторних генераторів:

Компактність: генератор невеликої потужності (до 1 кВт) важить не більше 3-5 кг.

Економічність: витрати пального на 40% менші, ніж у традиційних генераторів.

Низький рівень шуму з показниками не більше 66-68дБ (це дозволяє встановлювати генератор навіть на балконі багатоквартирного будинку).

Безпечність: кількість вуглекислоти дуже низька, і за використання в побуті відвести шкідливі вихлопи можна за допомогою шлангу.

Надійний захист пристрою від внутрішніх і зовнішніх впливів – перепадів напруги, проникнення пилу або вологи під корпус.

Точність: на виході отримується стабільна напруга, яка не залежить від коливань на вході. Відхилення не перевищує 2,5%.

Інверторний генератор / Фото: Getty Images

Найпомітніший мінус інверторного генератора – висока ціна, яка може суттєво перевищувати вартість традиційних генераторів.

Який генератор вибрати для котла 2023 року

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Газовий котел – один із найчутливіших до перепадів напруги пристроїв. Тобто якщо ви хочете забезпечити безперебійну роботу системи опалення, генератор для котла треба вибирати з точною напругою і "чистою" синусоїдою вихідного сигналу.

Таким вимогам відповідають сучасні моделі інверторних генераторів із компактними розмірами, мінімальним рівнем шуму, хорошою енергоефективністю та економічністю. Зазвичай інверторний генератор використовують або для окремого ресивера (в цьому разі – газового котла), або для кількох приймачів (котел, бойлер, побутова техніка, освітлення, насосне обладнання).

Генератор для холодильника (побутової техніки)

Якщо треба генератор для холодильника та іншої побутової техніки – телевізора, ноутбука, – підійде інверторний. Саме він стане у пригоді, коли треба підключити дорогу побутову техніку, яка реагує на перепади напруги.

Обирати інверторний генератор треба за потужністю і продуктивністю. Це саме той випадок, коли заощаджувати не варто. Дешевші моделі виготовляються з комплектувальних нижчої якості і можуть підвести.

Холодильник / Фото: Pexels

Генератор для будинку – яка потужність

Вибір генератора для будинку залежить від кількості одночасно підключених до мережі приладів. Якщо будинок невеликий, а живлення потрібне лише для освітлення, холодильника і комп’ютера, вистачить потужності 3 кВт. Якщо приладів у будинку багато, краще подбати про генератор потужністю до 5 кВт. Якщо у будинку постійно працюють електричне опалення, насос і бойлер, підійде генератор потужністю 7 кВт.

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