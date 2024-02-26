Який хліб найкорисніший: його треба їсти щодня, він не шкодить здоров’ю та фігурі

Якщо неправильно вживати хліб, можна не лише набрати зайві кілограми, а ще зашкодити своєму здоров’ю. Проте лікарі в жодному разі не рекомендують відмовлятися від виробу, бо деякі його види вкрай корисні для здоров’я і забезпечують наш організм всіма необхідними мікроелементами. Тому медики радять їсти такий хліб щодня. Розповідаємо, які види хліба є найкориснішими для нашого організму.

Який хліб найкорисніший для здоров’я: його треба їсти щодня

Мультизерновий хліб. Такий виріб має високий вміст рослинної клітковини та корисних сполук, бо складається з кількох видів зерна. Це можуть бути пшениця, овес, ячмінь, просо, гречка, кукурудзяне борошно, тощо. Такий хліб є вкрай корисним та поживним, його можна їсти щодня, він не шкодить здоров’ю, прекрасно насичує і допомагає швидше схуднути.

Такий виріб має високий вміст рослинної клітковини та корисних сполук, бо складається з кількох видів зерна. Це можуть бути пшениця, овес, ячмінь, просо, гречка, кукурудзяне борошно, тощо. Такий хліб є вкрай корисним та поживним, його можна їсти щодня, він не шкодить здоров’ю, прекрасно насичує і допомагає швидше схуднути. Цільнозерновий хліб. Такий хліб вкрай корисний і містить безліч переваг за рахунок свого складу, так як виготовляється з цільнозернової пшениці. Він багатий на рослинну клітковину, вітаміни та макроелементи. За рахунок корисних сполук допомагає контролювати рівень цукру в крові, знижує "поганий" холестерин, нормалізує роботу кишківника. До того ж, при регулярному вживанні цільнозернового хліба нівелюються ризики гіпертонії, інсульту та ожиріння. Також цей хліб є прекрасним помічником для схуднення, оскільки містить низьку кількість калорій.

Такий хліб вкрай корисний і містить безліч переваг за рахунок свого складу, так як виготовляється з цільнозернової пшениці. Він багатий на рослинну клітковину, вітаміни та макроелементи. За рахунок корисних сполук допомагає контролювати рівень цукру в крові, знижує "поганий" холестерин, нормалізує роботу кишківника. До того ж, при регулярному вживанні цільнозернового хліба нівелюються ризики гіпертонії, інсульту та ожиріння. Також цей хліб є прекрасним помічником для схуднення, оскільки містить низьку кількість калорій. Житній хліб має найнижчу калорійність, утричі корисніший та поживніший, ніж білий. Оскільки має в рази більше рослинної клітковини при тому, що його калорійність складає 165 ккал. Такий хліб добре засвоюється організмом, містить у своєму складі лізин – амінокислоту, яка відіграє визначальну роль у побудові клітин організму та сприяє зміцненню судин.

має найнижчу калорійність, утричі корисніший та поживніший, ніж білий. Оскільки має в рази більше рослинної клітковини при тому, що його калорійність складає 165 ккал. Такий хліб добре засвоюється організмом, містить у своєму складі лізин – амінокислоту, яка відіграє визначальну роль у побудові клітин організму та сприяє зміцненню судин. Вівсяний хліб. Цей виріб виготовлено з вівсяного борошна, тому він вкрай корисний для здоров’я. Вівсяний хліб сприяє швидкому схудненню, унормовує рівень холестерину в крові, знімає набряки тіла. Хліб містить у своєму складі мідь, що покращує роботу серцево-судинної системи, насичуючи організм киснем. Цей продукт вкрай дієтичний, містить лише 260 калорій.

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