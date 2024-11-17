Який хліб найкорисніший: його треба їсти для схуднення та зниження цукру в крові

Ці три види хліба допомагають схуднути, знизити цукор та "поганий" холестерин, зміцнюють кістки завдяки потужному вмісту мінералів та клітковини.
Якщо ви хочете позбутися зайвої ваги, а також покращити здоров’я серця та зміцнити кістки, вам вкрай необхідно вживати цей хліб.
Який хліб найкорисніший для здоров’я: медики рекомендують їсти його щодня
- Мультизерновий хліб виготовляється з кількох видів злаків – пшениці, вівсу, проса тощо. Він містить рослинну клітковину, яка добре насичує організм, але на завдає шкоди фігурі. До того ж, такий хліб вкрай корисний для всіх систем організму, бо має купу вітамінів та мінералів. Тому його варто їсти щодня, щоб поповнити запаси корисних мікроелементів. Також завдяки вмісту кальцію, фосфору, магнію та калію продукт зміцнює кістки, зуби, нігті, серце й судини.
- Житній хліб найменш калорійний, тому його рекомендовано включити до складу щоденного раціону за дотримання різноманітних дієт. Цей продукт добре засвоюється організмом, сприяє швидкому схудненню та зміцнює стінки судин. А все завдяки тому, що містить лізин – амінокислотну сполуку, яка відіграє одну з ключових ролей у побудові клітин всього організму. Також житній хліб допомагає знизити рівень цукру в крові та "поганий" холестерин за рахунок повільного засвоєння.
- Цільнозерновий хліб виготовляється з цільної пшениці, яка під час обробки не втрачає своїх корисних властивостей та поживних речовин. Тому виріб багатий на рослинну клітковину, вітаміни та мінерали. За рахунок корисних макроелементів запобігає підвищенню глюкози, знижує "поганий" холестерин, нормалізує роботу кишківника. За регулярного вживання продукт допомагає знизити ризики гіпертонії, інсульту й ожиріння.
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