Який колір нігтів на Новий рік 2025 не сподобається Змії: уникайте трьох відтінків

Новий рік вже не за горами, а тому дівчата починають замислюватися над тим, який манікюр зробити на цю святкову ніч.

Новий рік 2025 пройде під егідою Зеленої Дерев'яної Змії. Символ року ніби натякає, що під час святкування краще відмовитися від надто яскравих та насичених кольорів.

Ті відтінки, які подобалися Дракону, що був господарем 2024 року, Зеленій Змії, навпаки, зовсім не сподобаються і можуть навіть розлютити. Фахівці не рекомендують робити нігті яскравого червоного кольору. Насамперед, тому, що цей насичений відтінок краще відкласти до спекотного літнього сезону, взимку він має недолугий вигляд. Але цей колір ще й може дуже не сподобатися Змії, яка любить природні відтінки, які не "кричать".

Який манікюр не варто робити на Новий рік 2025 / Фото: Фото з відкритих джерел

Слідом за червоним йдуть неонові відтінки. Вони привертають зайву увагу, що може дуже сильно розізлити Змію. Якщо ви мрієте про щастя 2025 року, хочете, щоб ваші справи пішли в гору, а символ цього періоду наче "допомагав" добитися успіхів, тоді точно не варто фарбувати нігті на новорічну ніч в неонові кольори.

Який манікюр не варто робити на Новий рік 2025 / Фото: Фото з відкритих джерел

І завершує трійку кольорів, які не варто обирати для святкового манікюру на новорічну ніч, нейтральний сірий. Хоча цей відтінок чудово підходить для зимового часу, він є базовим і достатньо спокійним, що, здавалося б, могло сподобатися Змії. Проте, він не принесе успіху Нового 2025 року.

Який манікюр не варто робити на Новий рік 2025 / Фото: Фото з відкритих джерел

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