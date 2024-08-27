Який колір в тренді цього сезону: як його носити восени 2024 року

Як бути в тренді: який колір буде переважати цього сезону

Ще зовсім трохи й ми поринемо в осінь. Тому питання, що носити восени, які кольори будуть в тренді є нагально актуальним.

Експерти вже встигли поділитися добіркою найактуальніших кольорів сезону, одним з яких є глибокий винний колір, як на показах Ferragamo, Gucci та Victoria Beckham. Дизайнери та модниці назвали цей колір головним кольором сезону осінь-зима 2024/2025. На їхню думку "светри, тренчі, штани, жилети, шкарпетки: будь-який елемент гардероба, який тільки можна собі уявити, незабаром забарвить вулиці цим насиченим і позачасовим відтінком".

Зірки street style також захопилися винним кольором та сміливо використовують його для створення total look.

Бордовий колір вдало імплементований у різноманітних аксесуарах — винній сумочці або туфлях.

Модний колір 2024/ фото: cosmo.com.ua

Бордовий - модний колір 2024/ фото: cosmo.com.ua

Дизайнери вважають, що колір бургунді виграшно виглядає і на речах з екошкіри - вишнева спідниця, шорти, жакет, шкірянка - це те, що повинно бути в гардеробі цього осіннього сезону.

Модний колір осені 2024 року/ фото: cosmo.com.ua

Бордовий - модний колір 2024/фото: cosmo.com.ua

Бордовий колір в тренді 2024/ фото: cosmo.com.ua

Ніхто не буде сумніватися, що сукня винного кольору є ідеальним варіантом для вечірки. Така сукня не є такою яскравою як сукня червоного кольору, але при цьому вона одночасно проста та гламурна, неймовірно витончена та здатна привернути увагу.

Модний колір сезону осінь 2024/ фото: cosmo.com.ua

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