Який колір волосся підкреслює зелені очі: інструкція для вибору найкращого відтінка

Зеленооким дівчатам підійде практично будь-який колір, але, вибираючи відтінок, завжди зупиняйтесь на тому, що підкреслить глибину очей.

Зелений колір очей вважається найбільш рідкісним у світі. Тому дівчатам, яким пощасливилося його мати, можна сміливо експериментувати з різними відтінками волосся і кожен з них буде мати свіжий і незвичайний вигляд.

Однак, щоб ще більше підкресили красу зелених очей, потрібно знати про декілька маленьких хитрощів.

Колір волосся для зеленооких дівчат: основні моменти

Важливо пам'ятати, що під час фарбування волосся також потрібно змінювати і відтінок брів. Він повинен підходити не лише до шевелюри, але й вигідно підкреслювати глибину зелених очей.

Оптимальним рішенням для зеленооких дівчат є охристий, рудий, мідний, золотий, червоний та інші відтінки "осінньої" гами. Така палітра гарно виділяє зелені очі.

Величезне значення має відтінок і стан шкіри. Руді кольори підкреслять всі недосконалості. Тому, якщо ваша шкіра схильна до висипань, краще від них відмовитися. А ось медовий, лляний і каштановий, тобто більш спокійні і натуральні відтінки, візуально вирівнюють тон.

Хоча стилісти давно вже відійшли від класичного поділу на кольоротипи, варто, все ж таки, враховувати тон шкіри. Наприклад, попелясті і русяві відтінки найкраще підійдуть власницям блідої та фарфорової шкіри. Як і холодний блонд, рожеві, блакитні чи лілові локони. А ось смаглява шкіра краще уживається із мідними, карамельними, темно-каштановими кольорами.

Який колір волосся підходить до сіро-зелених очей

Який колір волосся підходить до сіро-зелених очей / Фото: Pexels

Зелені очі можуть відрізнятися наявністю інших відтінків і вкраплень. Найпоширенішими є сіро-зелені, володарки яких можуть мати як смагляву, так і бліду шкіру. Якщо ваші локони від природи світлі, краще фарбувати їх у пісочні відтінки з пшеничним меліруванням.

Темноволосим дівчатам варто поглянути на карамельні і горіхові відтінки. Сміливі володарки сіро-зелених очей можуть звернути увагу на радикальні відтінки: додати блакитні чи зелені пасма.

Який колір краще підійде до зелено-карих очей

Ідеально підкреслюють їхню глибину руді, темні та русі відтінки. Більш холодні відтінки обирайте до очей болотяного чи оливкового кольору. А ось медовий найкраще підкреслить красу зелених очей із золотими вкрапленнями.

Світло-зелені очі: підбираємо найкращий відтінок волосся

Такі очі зустрічаються вкрай рідко і їх власниці часто мають легке ластовиння та блідий тон шкіри. Таким дівчатам краще обирати відтінки капучино чи карамель. Щоб отримати яскравий ефект, стилісти рекомендують посилювати колір природного волосся на 1-2 тони. А якщо ви хочете спробувати світле волосся — зупиняйтесь на густому пшеничному відтінку.

Який колір волосся підійде до бурштиново-зелених очей

Це дуже виразний колір очей, а тому під нього краще обирати нейтральні відтінки волосся. Ідеально підійдуть світле чи темно-русяве, наближене до природного, також приглушене руде.

Таким дівчатам підійде техніка контрасного фарбування. Наприклад, мелірування темним кольором підкреслить зелений колір.

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