Який колір волосся реально омолоджує жінок після 50-ти: ви себе не впізнаєте

Навіть, якщо вам трохи за тридцять, все одно хочеться мати молодий та гарний вигляд. Для цього кожна жінка вдається до своїх маленьких хитрощів: одяг, макіяж, стрижка або повна зміна іміджу. У справі краси та молодості також допоможе правильно підібрана фарба для волосся. Який колір волосся буде омолоджувати свою власницю, коли їй трохи за 50, розповідаємо далі.

Раніше ми писали, які стрижки омолоджують жінок після 50-ти.

Який колір волосся омолодить після 50 років

Стилісти та дизайнери в один голос говорять, що колір волосся може працювати подекуди навіть краще, ніж будь-яка процедура у косметолога. Якщо правильно підібрати свій відтінок, то можна не вдаватися до дуже дорогих уколів краси. Майстри перукарського мистецтва радять придивитися до запропонованої палітри кольорів і запам’ятати, який колір волосся буде освітлювати обличчя та омолоджувати на 5-10 років.

Теплий блонд

Який колір волосся омолоджує жінок після 50-ти / Фото: pixabay.com

У світі краси та моди всі переконані, що світлі тони волосся здатні магічно впливати на молодість та красу. Так як світлий відтінок здатен «забирати», а не додавати років. Важливо пам’ятати, що блонд має безліч відтінків, тому потрібно правильно підбирати колір. Щоб отримати ефект омолодження, варто придивитися до теплих відтінків – медового, пшеничного та бежевого.

Карамельний

Який колір волосся омолоджує жінок після 50-ти / Фото: pixabay.com

Ще один дуже вдалий варіант для омолодження – м’який карамельний тон з бронзовим відливом. Він надає зовнішності максимально природного вигляду, особливо, якщо у вас своє русяве волосся. Такий відтінок освіжить та омолодить ваше обличчя. І не буде привертати надмірну увагу, на відміну від дуже яскравих кольорів.

Шоколад

Який колір волосся омолоджує жінок після 50-ти / Фото: pixabay.com

Цей тон підходить для брюнеток, жодний відтінок не надає такого ефектного вигляду, як шоколадний. Він ідеально підійде для тих, хто звик до темного кольору волосся, і не збирається змінювати свій імідж. Окрім того, що він омолодить на кілька років, такий колір не завдає клопоту, за ним легше доглядати, ніж за волоссям світлих відтінків.

Горіховий чи теплий русявий

Який колір волосся омолоджує жінок після 50-ти

Який колір молодить найкраще після 50-ти років? Відповідь тут однозначна – теплий русявий чи горіховий. Особливо вдалим він буде для власниць теплого кольоротипу шкіри. Основне завдання для жінок у такому віці – максимально освітлити обличчя, з чим такі тони впораються на відмінно.

Мелірування

Який колір волосся омолоджує жінок після 50-ти / Фото: pixabay.com

Даний варіант фарбування підійде і в тридцять, і у сорок, і навіть у 60 років. Це ідеальний варіант для того, аби прибрати 10 років і водночас надати локонам візуального об’єму. Найкращою технікою мелірування волосся на сьогодні вважають балаяж, оскільки саме вона здатна надати образові ефектності та омолодити.

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