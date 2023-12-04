Який манікюр не варто робити на Новий 2024 рік - Зеленому Дракону це може не сподобатися

Манікюр, який краще не робити на Новий 2024 рік, це може не сподобатись Зеленому Дерев'яному Дракону

Варто нагадати, що символ наступного, 2024 року — Дерев'яний Зелений Дракон. один з найвимогливіших, "запальних" і навіть капризних символів. І стосовно манікюру також. Щоб не злякати удачу, потрібно мати на увазі, які кольори манікюру можуть не сподобатися дракону.

Який манікюр краще не робити на Новий рік

На думку експертів нігтьового сервісу Зеленому Дракону точно не сподобається будь-який темний манікюр похмурого кольору Такі кольори можуть лише притягнути в життя смуток та невдачі.

Які кольори манікюру не сподобаються Зеленому Дракону

Чорний колір. Експерти рекомендують відмовитись від total black, тому що цей колір провокуватиме Дракона і притягуватиме непрості випробування у ваше життя.

Чорний манікюр

Вважається, що синій колір один з самих неприйнятних і незрозумілих для Дракона. Манікюр в синіх відтінках може спровокувати проблеми, які довго не зможуть вирішитися.

Синій манікюр

Шоколадний, темно-коричневий колір манікюру. Ці кольори також вважаються занадто "приземленими" та невдалими для Дракона.

Коричневий манікюр

Не сподобаються Драконові і манікюр у відтінках жовтого. Тут все зрозуміло, колись цей колір дозволялося носити тільки членам імператорської сім'ї, а дракон наближений до царських осіб.

Жовтий манікюр

Читайте також: