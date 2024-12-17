Який манікюр не варто робити на Новий 2025 рік, а який рекомендують астрологи

Який колір манікюру буде вдалим на Новий 2025 рік,

Наближається Новий 2025 рік, рік Зеленої Дерев'яної Змії, а це означає, що час планувати — як зустрічати Новий рік, що одягнути, який манікюр зробити. Варто прислухатися до порад астрологів, який манікюр краще не робити на цей Новий рік, щоб наступний рік був щасливий та не приніс несподіваних, неприємних сюрпризів.

Який манікюр краще не робити на Новий рік

Чорний

Астрологи вважають, що чорного кольору манікюру на Новий рік краще уникати. Інакше всі негаразди цього року перенесуться у 2025-й і ще з'являться нові. Темний дизайн може принести в дім біду.

Синій та його відтінки

На думку астрологів, символ наступного року Зелена Дерев'яна Змія не полюбляє синій та всі його відтінки. І немає значення, чи це синій манікюр, чи синя сукня. Вважається, що Змія може розлютитися і зробити увесь наступний рік невдалим.

Неонові кольори манікюру

Так само, як і синій, Зелена Змія не любить яскравих та кричущих кольорів, тому неонові відтінки на нігтях можна використовувати влітку, а для Нового року краще підійдуть нейтральніші кольори в манікюрі.

Який манікюр на Новий рік 2025 приверне удачу і щастя

Якщо вгадати з кольорами, які полюбляє Змія, вона нагородить здоров'ям та достатком на увесь наступний рік. Який колір манікюру обрати?

Зелений манікюр

Як вважають астрологи, зелений колір в манікюрі, в одязі, дизайні покращить справи на роботі, забезпечить кар'єрний успіх, дохід зросте.

Зелений манікюр

Зелений манікюр

Коричневий колір манікюру

На думку астрологів, коричневий колір допоможе налагодити сімейні зв'язки, стосунки в родині значно покращаться, налагодиться взаєморозуміння. Бонусом буде фінансова стабільність та достаток.

Манікюр в коричневих тонах

Манікюр в коричневих тонах

Білий манікюр

Білий колір допоможе притягнути наступного року позитивні моменти, хороші зміни у життя.

Білий манікюр

Білий манікюр

Червоний колір

Червоний дизайн манікюру принесе кохання та пристрасть наступного року. Ще, як обіцяють астрологи, він додасть наснаги та енергії для досягнення мрій.

Червоний дизайн манікюру

Червоний дизайн манікюру

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