Який найрідкісніший знак зодіаку: чим ці люди відрізняються від інших

Цей представник зодіакального кола керований Сатурном, планетою карми та дисципліни, а також Ураном, творцем кардинальних змін та викликів.

Згідно офіційної статистики, за останні 20 років найрідкіснішим знаком зодіаку є Водолій, а лютий – найменш поширений місяць народження. Розповідаємо, чим представники цього знаку зодіаку відрізняються від інших.

Водолій – основні характеристики

Водолій – одинадцятий знак зодіаку, він є передостаннім в астрологічному циклі. Його зображують у вигляді трьох хвилястих ліній чи як того, хто ллє воду.

Це повітряний знак зодіаку, який вирізняється з-поміж інших своєю далекоглядністю. Досить часто Водолії випереджають свій час, тому їх можна вважати справжніми геніями. Це люди мистецтва, можуть створювати шедеври в науці, культурі, техніці, музиці чи літературі.

Водолії завдяки своєму баченню допомагають людству рухатися вперед, бо керовані Ураном – планетою прогресу та змін. Це бунтарі за своєю натурою, завжди рухаються вперед і хочуть бути незалежними в усьому. Для них будь-які обмеження стають тягарем, який вони намагаються скинути якомога швидше.

Якщо виокремити основні якості особистості Водолія, це будуть:

далекоглядність;

гуманність;

новаторство;

незалежність;

авангардизм;

емпатія;

творчість;

відкритість.

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