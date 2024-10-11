Який номер на авто найщасливіший: нумерологи поділилися числами, що приносять водіям удачу

Як вирахувати щасливий номер авто

Щоб обчислити код свого автомобільного номера, потрібно скласти всі його цифри та літери. Кожній літері українського алфавіту нумерологи приписують певне число:

Як вирахувати щасливий номер авто / Фото: ТСН.ua

Наприклад, якщо ваш номер ВІ 3651 СЕ, тоді виходить: 3+3+3+6+5+1+4+7=32=3+2=5.

Кожен код має таке значення:

1 – такий автомобіль потребуватиме частого очищення, тому що "любить" чистоту і порядок. Якщо він буде брудний чи занедбаний, то ламатиметься частіше. Також машина "сприйматиме" лише одного господаря і не пустить за руль чужинця. Може провокувати до швидкої їзди, тому для заспокоєння важливо вмикати музику.

2 – цей автомобіль примхливий і норовливий. Він може будь-якої миті без видимих причин зламатися чи заглухнути. Підкориться лише людині з жорстким характером.

3 – таке авто слухняне і доволі веселе. Може ламатися, але вже після того, як ви приїхали до місця призначення. Довгі відстані може добре переносити. За кермом у власника буде гарний настрій.

4 – таке число найбільше підходить позашляховикам, автобусам, маршруткам. До такого транспорту можуть "липнути" чужі люди, наприклад, поліцейські або злодії.

5 – машина, яка постійно потребуватиме тюнінгу, технічних новинок. Лише так вона стане вашим надійним товаришем.

6 – це число нумерологи вважають найкращим для автомобіля. Це поступливий, працьовитий і спокійний транспорт. Він рідко ламатиметься чи потраплятиме в аварії.

7 – водій буде часто відволікатися через глибокі роздуми, а тому різкого і спонтанного керування машина не любить.

8 – автомобіль, який приноситиме гроші своєму власникові. Він ідеально підійде для амбітних і цілеспрямованих водіїв.

9 – число комфорту та спокою в нумерології, а тому такому авто важливий затишок у салоні. Намагайтеся підвозити всіх, хто вас попросить.

11 – такий автомобіль має надзвичайно складний характер. Він може то літати й шаленіти, то ламатися. Підійде лише чутливим власникам.

22 – число вчителя, а тому авто з ним особливе. Воно допоможе водієві стати мудрішим, освіченішим. У такої машини є своя душа: непроста і глибока. Вона підійде благодійникам, громадським діячам.

Який номер на авто найщасливіший

Щоб вибрати щасливий номер для свого автомобіля, потрібно дотримуватися трьох простих принципів. Наприклад, "0" означає колесо удачі, яке надає водієві шанс, а ось "00" – це вже не про шанс, а про постійні "американські гірки".

Згідно з нумерологією, вкрай негативними автомобільними номерами є ті, в яких можна побачити 4, 8 чи 9. А взагалі чим менше саме цифр у номері, тим краще.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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