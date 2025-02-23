Який одяг не можна прати гелевими капсулами: цю помилку роблять практично всі

Капсули – досить зручний та ефективний засіб для прання більшості видів одягу, але важливо пам'ятати про речі, які потребують особливої уваги.

Якщо дотримуватися простих рекомендацій щодо прання речей, можна подовжити термін їхньої служби і зберегти привабливий зовнішній вигляд, колір та форму. Розповідаємо, посилаючись на ресурс Ukr.Media, який одяг не можна прати гелевими капсулами.

Які речі не можна прати гелевими капсулами, бо цей засіб їх зіпсує

Речі з делікатних тканин. Такий засіб для прання може пошкодити шовк, кашемір чи мереживо. Тканини можуть втратити під дією концентрованого гелю свій колір, текстуру та форму.

Такий засіб для прання може пошкодити шовк, кашемір чи мереживо. Тканини можуть втратити під дією концентрованого гелю свій колір, текстуру та форму. Одяг з плямами. Для таких забруднень краще використовувати плямовивідники, бо капсули можуть не впоратися ними, особливо якщо це сліди від жиру, олії, трави, вина чи інших речовин, що містять барвники. Краще прати порошком, так як він містить активні добавки для виведення плям.

Для таких забруднень краще використовувати плямовивідники, бо капсули можуть не впоратися ними, особливо якщо це сліди від жиру, олії, трави, вина чи інших речовин, що містять барвники. Краще прати порошком, так як він містить активні добавки для виведення плям. Яскраві чи різнокольорові речі. У складі гелевих капсул є речовини, які вимивають барвники з тканин, особливо це стосується синтетичних виробів. Для прання таких речей краще використовувати звичайний порошок.

У складі гелевих капсул є речовини, які вимивають барвники з тканин, особливо це стосується синтетичних виробів. Для прання таких речей краще використовувати звичайний порошок. Водовідштовхувальний одяг. Речі з водовідштовхувальним просоченням можуть втратити свої властивості після такого прання. Експерти взагалі рекомендують не класти такий одяг до пральної машинки, а чистити його спеціально призначеними засобами.

Речі з водовідштовхувальним просоченням можуть втратити свої властивості після такого прання. Експерти взагалі рекомендують не класти такий одяг до пральної машинки, а чистити його спеціально призначеними засобами. Пуховики та верхній одяг. Такі речі краще здавати до хімчистки чи чистити спеціальними рідинами, щоб засоби для прання не пошкодили наповнювач зимового одягу.

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