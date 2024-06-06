Який одяг видає низьку самооцінку своєї власниці: чим краще замінити такі речі

Так одягатися не варто, щоб не зіпсувати враження про себе.

Будь-яка жінка намагається підкреслити свою досконалість і красу різноманітним одягом. Втім, психологи виявили, що деякі речі певного кольору та стилю видають низьку самооцінку своєї власниці. За тим, як одягнена жінка, можна визначити, чи має вона комплекс меншовартості. Розповідаємо, який одяг видає низьку самооцінку і чим його краще замінити.

Занадто відвертий одяг

Який одяг вказує на низьку самооцінку / Фото: Freepik

Такі речі вибирають ті жінки, які не впевнені у своїй привабливості. Тому намагаються усіляко підкреслити свої принади різними декольте, прозорою тканиною чи сіткою. Стилісти рекомендують уникати таких речей у повсякденні, адже вони мають дешевий вигляд і підкреслюють усі недоліки фігури.

Натомість модні експерти рекомендують вибирати приталений одяг з якісної тканини, якщо дуже хочеться увиразнити свою природну красу. Це можуть бути сукні, спідниці чи брюки, які робитимуть фігуру стрункою, а ноги – довшими.

Чорний та сірий кольори в одязі

Який одяг вказує на низьку самооцінку / Фото: Freepik

Чорний колір категорично не можна носити жінкам 35+, оскільки він підкреслює всі вікові зміни на обличчі. Це стосується і сірого також. До того ж, у такому одязі жінка має невиразний вигляд, що дозволяє їй загубитися у натовпі. А це свідчить про низьку самооцінку та комплекс меншовартості.

Якщо вам подобаються темні кольори, то краще вибирати глибокий синій, шоколадний чи темно-зелений. Наразі одяг такого кольору на піку популярності, тому ви зможете вигідно підкреслити свою красу та досконалість.

Пістрявий одяг

Який одяг вказує на низьку самооцінку / Фото: pixabay.com

Цим одягом жінка намагається приховати свою невпевненість. Психологи говорять, що таким чином люди компенсують свої комплекси. До того ж, яскравий колір з великими принтами, смугами чи квітами вкрай недоречний як для повсякдення, так і для якихось подій. Такі речі увиразнюють усі недоліки фігури й додають зайвих кілограмів.

Щоб підкреслити свій аутфіт яскравими кольорами, модні експерти рекомендують жінкам вибирати одяг природних відтінків. Також можна доповнювати базові речі якимись яскравими деталями – сумками, прикрасами чи капелюшками. Тоді ви точно будете незабутньою та неперевершеною.

Спортивний одяг

Який одяг вказує на низьку самооцінку / Фото: pixabay.com

Ці речі призначені для тренувань, якихось спортивних заходів, туристичних походів тощо. Якщо їх одягати на прогулянку, в кафе чи на роботу, ви матимете вкрай безглуздий і недоречний вигляд. Коли жінка одягає спортивний костюм у магазин чи кафе, вона тим самим видає свою низьку самооцінку та невміння правильно підбирати речі.

Натомість модні експерти рекомендують вибирати повсякденні костюми пастельних відтінків, у яких кожна жінка почуватиметься легко та комфортно.

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