Який режим прання найбільш заощадливий: чи достатньо холодної води для чистоти речей

Наскільки добре очищається одяг за холодного режиму прання і про які особливості потрібно пам'ятати, щоб заощаджувати.

Під час прання можна заощадити на електроенергії. Для цього існують різні способи. Наприклад, можна використовувати режим, за якого до пральної машини подається холодна вода. Чи справді це вигідно?

Скільки можна заощадити на холодному пранні

Якщо ви будете всю білизну прати за нижчої температури (наприклад, не 60, а 40 градусів), то родина з чотирьох осіб зможе заощадити близько 1000 гривень на рік. Хоча ця сума може здатися невеликою, проте вона збільшуватиметься з роками, адже залежить від цін на електроенергію, індивідуального споживання тощо.

В класичній пральній машині вибір температури має приблизно такий вигляд: 30, 40, 60 градусів. Відповідно, за температури 40 градусів техніка споживає десь вдвічі більше електроенергії, ніж за температури в 30 градусів. Висновок очевидний — чим нижча температура прання, тим більше можна заощадити.

В холодній воді прати не лише дешевше, але й більш екологічно. Оскільки холодне прання заощаджує електроенергію, воно виробляє менше викидів СО2. Однак, у багатьох повстає запитання: чи такий режим здатний вивести плями?

Чи гігієнічне холодне прання: чи буде його достатньо

Представники відомого бренду мийних засобів Perwoll впевнені, що навіть температури в 20 градусів може бути достатньо, щоб відіпрати забруднені речі. Адже сьогодні ми зазвичай змінюємо і перемо одяг значно частіше, ніж раніше, а тому в пральну машину потрапляє менше бактерій чи бруду. Крім того, сучасна техніка здатна добре очистити тканини навіть за досить низької температури.

Цьому сприяє і правильно підібраний мийний засіб. Наприклад, можна взяти спеціальні засоби, що призначені для холодного прання. В них містяться ферменти, які видаляють плями і мікроби навіть за низьких температур.

Однак, як рекомендують в Федеральному агенстві з охорони навколишнього середовища (Німеччина), хоча б раз на місяць прати одяг за температури 60 градусів, використовуючи мийний засіб з відбілювачем. Останній вб'є ті мікроорганізми, які могли оселитися всередині пральної машини.

Якщо не влаштовувати таке регулярне "гаряче" прання, то в пральній машині може з'явитися неприємний затхлий запах. Також пам'ятайте, що постільну білизну, кухонні та інші рушники, фартухи слід завжди прати за високої температури, щоб знищити бактерії.

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