Який секретний інгредієнт замінить яйце в клярі та зробить страву смачнішою

Зазвичай відбивні готують в клярі. Ніхто, напевно, не буде сперечатися, що кляр робить страву смачнішою. В клярі можна приготувати й інші страви, наприклад, рибу в клярі чи капусту.

Традиційно кляр готується з борошна та яєць. Інколи додають молоко.

Що робити, коли під рукою немає яєць? В магазин бігти не обов'язково, адже яйця можна замінити іншим продуктом.

Досвідчені господині використовують для цього майонез.

Як зробити кляр без яєць

Чому можна використовувати замість яєць майонез? Тому що, як відомо, в майонезі вже є яйця. По-друге, інші компонент майонезу покращать смак вашої страви

Для того, щоб використати майонез замість яєць, потрібно лише розвести його з невеликою кількістю води.

Але не лише майонез врятує страву. Приготувати кляр можна також на кефірі, сметані, молоці - розвести ці продукти з борошном вже без води.

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