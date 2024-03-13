Який сорт капусти посіяти на розсаду у березні, щоб отримати міцні сходи та качани до 10 кг

Коли та як сіяти капусту "Мегатон"

Розповідаємо, який сорт насіння капусти потрібно вибрати, щоб отримати великий врожай і він зберігався до весни. Правильне насіння це основа гарного врожаю.

Як вибирати сорт капусти

Вибір залежить від багатьох факторів — вашого регіону, відповідно клімату, умов вирощування, а також власних уподобань та смаку.

Важливо обирати насіння від надійних постачальників. Якщо вибирати між гібридним та не гібридним насінням капусти, варто мати на увазі, що гібридні сорти зазвичай мають кращу стійкість до хвороб та кращі показники врожайності.

Для отримання великого врожаю та довгого зберігання, серед інших сортів капусти фахівці рекомендують насіння білокачанної капусти “Мегатон”.

"Мегатон" – відноситься за характеристикою до середньопізніх сортів та відрізняється від інших сортів підвищеною продуктивністю та врожайністю.

Качани цієї капусти досягають ваги 10 кг і, попри те, що на дворі березень, капуста добре зберігається в погребі.

Ця капуста має високі смакові якості у свіжому вигляді, вона соковита і хрумка. Але, варто зазначити, що в листі міститься дуже багато цукру, у зв'язку з чим "Мегатон" не підійде для приготування свіжих салатів та деяких кулінарних страв, наприклад, голубців. Натомість для квашення цей гібрид ідеальний.

Коли та як сіяти капусту “Мегатон”

"Мегатон" - середньопізня капуста з вегетаційним періодом 150 днів, тому сіяти її потрібно зараз Якщо посіяти її на розсаду в середині березня можна вчасно прибрати качани та покласти на зберігання.

Як сіяти капусту:

Найкраще сіяти капусту в касету, де ця розсада ростиме до самої висадки у ґрунт. Якщо ваш регіон дозволяє вирощувати розсаду в парнику, то краще скористатися цією можливістю.

На етапі вирощування розсади капуста не вибаглива до ґрунту, тому можна використовувати звичайний ґрунт для овочів з магазину. Щоб зробити ґрунт повітропроникним, варто додати до нього вермікуліт з розрахунку одна склянка на один літр ґрунту.

Через те, що насіння вже попередньо оброблене виробником, то потрібно відразу висівати на глибину в 1,5 см, оптимально зберегти відстань між рядками 6-7 см, а відстань між насінням – 5-6 см. В такому разі зеленим сходам вистачить місця до пікірування. Можна додатково простимулювати насіння якимось стимулятором.

Далі, накрийте місткість з насінням плівкою та поставте на тепле підвіконня. Після того, як насіння зійде, зніміть плівку та поставте фітолампу. Заливати розсаду водою, так само як і перегрівати її не потрібно, оскільки це може негативно позначитися на її зростанні.

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