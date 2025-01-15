Який завтра, 16 січня, день – все про події, що вшановується церквою, що не можна робити

16 січня 2025 року — четвер. 1058-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

16 січня в церковному календарі – уклін чесним оковам святого апостола Петра. Є одним із шанованих аспектів релігійної традиції. Це пов'язано з ланцюгами, які, за переданням, зв'язували апостола Петра під час його ув'язнення в Єрусалимі. Вважається, що цей поклін є знаком поваги до страждань і мучеництва апостола. Сучасні християнські обряди часто включають поклін ланцюгам апостола як символічний жест покори і віри. Ланцюги можуть бути представлені в релігійних святилищах або церквах, де віряни можуть упадати перед ними, виражаючи свою духовну відданість і смирення. Цей жест має глибокий символічний зміст для вірян, адже він нагадує про відвагу, стійкість і віру апостола Петра навіть у найтяжчих випробуваннях.

Що не можна робити 16 січня

Цього дня не можна прати білизну.

Забороняється виносити сміття після заходу сонця.

Не слід брати до рук гострі предмети.

Народні прикмети і традиції на 16 січня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: північний вітер — холод буде тривалим;

завірюха вказує, що літо буде дощовим та досить холодним;

під час заходу сонце червоне — наступного дня почнеться мороз;

морозний день — літо буде посушливим та спекотним.

16 січня завірюха вказує, що літо буде дощовим та досить холодним / Фото: Unsplash

Наші предки вірили, що вже пройшла половина зими. Часто казали: "На Петра Вериги розбиваються криги". Тому відправлялися розчистити ділянки лісу для майбутніх посівів.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 16 січня

Які завтра іменини: Іван, Максим, Петро, Симон, Неоніла.

Талісманом людини, народженої 16 січня, є онікс. Здавна цей камінь вважався потужним талісманом від злих сил. Онікс захищає від пристріту, а ще будь-яких магічних дій.

Цього дня народилися:

1970 рік — український композитор, диригент і філософ Сергій Ярунський;

1973 рік — український бадмінтоніст Владислав Дружченко;

1983 рік — український футболіст, захисник збірної України з футболу, капітан дніпропетровського "Дніпра" Андрій Русол.

Пам’ятні дати 16 січня

Календар важливих подій в Україні та світі за 16 січня:

929 рік — Абд Ар-Рахман III успадковує титул еміра Кордови і проголошує халіфат;

1780 рік — англійський флот під командуванням адмірала Джорджа Родні розбиває іспанців "у місячному сяйві" поблизу мису Св. Вікентія і знімає облогу Гібралтару;

1918 рік — Мала Рада приймає закон про Армію Української Народної Республіки;

1919 рік — у Києві за дорученням голови Директорії Симона Петлюри, для популяризації української музичної культури за кордоном, музичним відділом Міністерства освіти УНР створюється Українська республіканська капела;

1919 рік — Українська Директорія оголошує війну більшовицькій Росії;

1920 рік — в Парижі відбувається перше засідання Ради Ліги Націй без участі США;

1924 рік — іспанський льотчик Пабло Пескара протримується в повітрі на гелікоптері власної конструкції 8 хвилин 13 секунд, пролетівши більше кілометра;

1954 рік — місто Проскурів перейменовують на Хмельницький, а Кам'янець-Подільську область — на Хмельницьку;

1957 рік — у Ліверпулі відкривається The Cavern Club, в якому починає виступати група "The Beatles";

1964 рік — на бульварі Сансет (Беверлі-Гіллз, Каліфорнія) відкривається нічний клуб Whisky a Go Go, що стає стартовим майданчиком для The Doors, Alice Cooper, System of a Down, Van Halen, Led Zeppelin, Kiss, Guns N' Roses, AC/DC, Mötley Crüe;

1969 рік — чеський студент Ян Палах здійснює акт самоспалення в Празі на Вацлавській площі на знак протесту проти радянського вторгнення до Чехословаччини 1968 року;

1984 рік — Майкл Джексон отримує 8 статуеток "Греммі" за альбом Thriller;

1991 рік — коаліція 28 країн на чолі зі США вступає у війну в Перській затоці проти Іраку, що було відповіддю на вторгнення Саддама Хусейна в Кувейт;

1992 рік — Буркіна-Фасо визнає незалежність України;

1997 рік — компанія Microsoft випускає Office 97, комплексну офісну програму, яка миттєво стає бестселером і завойовує 80 % ринку;

2002 рік — Рада Безпеки ООН голосує за накладення санкцій на екстремістську організацію Аль-Каїда та рух Талібан;

2003 рік — Верховна Рада ухвалює Цивільний кодекс України;

2006 рік — Елен Джонсон-Серліф складає присягу як президент Ліберії, ставши першою жінкою-главою держави в Африці;

2014 рік — в Україні ухвалюють "закони про диктатуру" ("Диктаторські закони 16 січня").

Погода на 16 січня

Завтра, 16 січня, в Києві хмарно весь день, без опадів. У Львові похмуро, опадів не очікується. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +3 вдень та 0 вночі. У Львові — +1 вдень та 0 вночі. У Харкові — +2 вдень та 0 вночі. В Одесі — +3 вдень та -2 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

16 січня в Україні День пам'яті Кіборгів / Фото: commons.wikimedia.org

16 січня в Україні День пам'яті Кіборгів. Це особливий день для вшанування пам'яті українських військовослужбовців, які брали участь у обороні Донецького аеропорту під час війни на сході України. У січні 2015 року, після кількох місяців запеклих боїв, українські війська залишили Донецький аеропорт, який став символом мужності та відданості. Воїни, які захищали його, отримали прізвисько "кіборги" через свою витривалість, стійкість і героїзм у боротьбі з набагато сильнішим ворогом. Вони були готові віддати свої життя за Україну, захищаючи важливий стратегічний об'єкт.

День пам'яті Кіборгів став важливою датою в українському календарі для вшанування їхнього героїзму, а також для нагадування про велику ціну, яку заплатили українські солдати, захищаючи незалежність країни. Цього дня проводяться пам'ятні заходи, церемонії, покладання квітів, а також організовуються виставки та інші заходи, присвячені цим подіям.

Також 16 січня Всесвітній день гурту The Beatles. Він був започаткований для святкування одного з найбільших музичних явищ XX століття. Цей день не є офіційним святом, але він став символом шанування творчості британського гурту, який змінив історію музики та культури. The Beatles — це один з найбільших та найвпливовіших музичних колективів усіх часів. Гурт був сформований у Ліверпулі 1960 року і складався з Джона Леннона, Пола Маккартні, Джорджа Гаррісона та Рінго Старра. Їхня музика, експерименти зі стилями, а також інновації в студійній роботі зробили їх революціонерами в індустрії. Їхні пісні стали частиною світової культурної спадщини, і до сьогодні вони надихають нові покоління.

А ще 16 січня Міжнародний день гострої та гарячої їжі. Цей день був створений для того, щоб відзначити популярність і вплив гострих і пекучих страв на світову кулінарію. Власне, ідея свята полягає у визнанні важливості спецій, перців, а також гарячих страв у різних культурах і кухнях світу. Гостра їжа, яка зазвичай містить різні види перців, таких як чилі, хабанеро, або каєнський перець, є невід’ємною частиною багатьох національних кухонь. Вона надає їжі не лише особливого смаку, а й має ряд корисних властивостей для здоров'я, зокрема покращує травлення, підвищує апетит і може допомагати при застуді. Цей день сприяє популяризації цікавих рецептів, експериментів у кулінарії з використанням спецій та гарячих інгредієнтів, а також привертає увагу до культур, де гостра їжа є основною частиною раціону. Святкують його різними заходами, такими як кулінарні майстер-класи, дегустації, конкурси на найгарячішу страву, а також тематичні фестивалі.