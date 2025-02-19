Який завтра, 20 лютого, день – що про нього відомо, кого вшановує церква, що не можна робити

20 лютого 2025 року — четвер. 1093-й день війни в Україні.

Кого вшановує церква

20 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Льва, єпископа Катанського. Він народився приблизно 720 року в Равенні, Візантійська імперія, і став ченцем. Пізніше його призначили архідіаконом у єпископстві Реджіо. Після смерті єпископа Савіна 765 року Лев був обраний єпископом міста Катанія на Сицилії. Як єпископ Лев відомий своєю добротою і милосердям. Він дбав про сиріт, бідних, вдів, хворих і подорожніх, годуючи їх і одягаючи за кошти церковних маєтків і лікував їх молитвами. Лев також відомий своїми дивотворними даруваннями. Однією з найвідоміших подій його життя було протистояння з чарівником Іліодором. Іліодор виконував магічні трюки, що вражали народ, але Лев зміг його зупинити і зрештою змусити його відмовитися від магії. Святий Лев помер 20 лютого 789 року. Його мощі зберігаються в Римі.

Що не можна робити 20 лютого

Алкогольні напої забороняється пити.

Не слід починати нові справи, особливо важливі.

Не варто давати жодних обіцянок.

Народні прикмети і традиції на 20 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: зграя воронів літає високо в небі — чекайте на снігопад;

йде сніг з дощем — скоро буде відлига;

ясний день — до неврожайного року;

північний вітер вказує на швидке потепління.

20 лютого зграя воронів літає високо в небі — чекайте на снігопад / Фото: pixabay.com

Цього дня наші предки влаштовували останні катання на санках з гірки. Вважалося, хто довше проїде, той цього року знайде своє справжнє щастя.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 лютого

Які завтра іменини: Антон, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Лев, Микола, Сергій, Федір, Ярослав.

Талісманом людини, народженої 20 лютого, є корал. Вважається, що мінерал добре впливає на самопочуття. Також корал позитивно впливає на психіку людини.

Цього дня народилися:

1905 рік — український письменник, член уряду УНР у вигнанні Улас Самчук;

1921 рік — лейтенант ЧА, хорунжий УПА, командир сотні "Східняки", член Закордонного Представництва УГВР, член Видавничого комітету "Літопис УПА", Лицар Золотого Хреста бойової заслуги 1 класу Микола Савченко-"Миколенко";

1978 рік — підполковник Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно) Дмитро Васильєв.

Пам’ятні дати 20 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 лютого:

1649 рік — Богдан Хмельницький починає переговори з поляками про визначення кордонів Запорізького війська;

1666 рік — засновують Монреаль — одне з найбільших канадських міст;

1811 рік — уряд Австрії оголошує про банкрутство у зв'язку з неможливістю впоратися з інфляцією після наполеонівських воєн;

1816 рік — у Римі відбувається прем'єра опери Джоаккіно Россіні "Севільський цирульник";

1872 рік — на П'ятій авеню в Нью-Йорку відкривається будівля Музею мистецтва Метрополітен;

1872 рік — у США отримують патент на електричний ліфт;

1922 рік — Віленський сейм ухвалює приєднати Вільнюс і частину південно-східної Литви до Польщі;

1939 рік — лідер Ірландії Еймон де Валера заявляє, що його країна буде дотримуватися нейтралітету під час майбутньої війни;

1940 рік — вперше на екранах з'являється знаменита пара — Том і Джеррі;

1960 рік — на сцені рідної школи в Сіетлі відбувається перший виступ майбутнього гітариста-віртуоза Джимі Гендрікса;

1962 рік — американський космонавт Джон Ґленн тричі облітає Землю зі швидкістю 27 000 км/год в кораблі "Френдшип-7" (Friendship 7);

1992 рік — Верховна Рада України постановляє святкувати День Незалежності України 24 серпня;

1992 рік — засновують англійську Прем'єр-лігу, що прийшла на зміну Футбольній лізі;

1999 рік — в аеропорту Нью-Йорка затримують колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренко;

2002 рік — засновують українську видавництво "Видавничий дім „Школа“" (видавництво, Харків);

2014 рік — під час протистояння Євромайдану і злочинної влади президента Януковича на Інститутській вулиці вбивцями з "Беркуту" були розстріляні активісти, загиблих згодом назвали "Небесною сотнею";

2014 рік — вторгненням російського спецназу на територію АРК розпочинається російсько-українська війна.

Погода на 20 лютого

Завтра, 20 лютого, в Києві хмарно, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, в другій половині дня розпочнеться дрібний сніг, який до приходу вечора припиниться. В Одесі вранці ясно, потім небо вкриють хмари, без опадів.

Температура повітря в Києві — -5 вдень та -7 вночі. У Львові — 0 вдень та -6 вночі. У Харкові — -1 вдень та -11 вночі. В Одесі — +2 вдень та -6 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

20 лютого в Україні День Героїв Небесної Сотні / Фото: ТСН.ua

20 лютого в Україні День Героїв Небесної Сотні. Це державний пам’ятний день в Україні, який було встановлено указом президента України 11 лютого 2015 року.

Зима 2013–2014 років стала переламним моментом в історії України. Масові акції протесту, що розпочалися в листопаді 2013 року після відмови тодішньої влади від підписання Угоди про асоціацію з ЄС, переросли у масштабний рух опору проти корупції, узурпації влади та порушення прав громадян.

Найкривавіші події відбулися від 18 до 20 лютого 2014 року, коли силовики відкрили вогонь по протестувальниках на вулиці Інститутській у Києві. Внаслідок цього загинули понад 100 осіб, яких згодом назвали Героями Небесної Сотні. Серед них були українці різного віку, соціального статусу та професій, а також громадяни інших країн.

День Героїв Небесної Сотні – це нагадування про ціну свободи та гідності, про відданість тих, хто віддав своє життя за європейське майбутнє України.

Також 20 лютого День соціальної справедливості в Україні. Це міжнародний день, запроваджений Генеральною Асамблеєю ООН 2007 року для привернення уваги до питань рівності, боротьби з бідністю, забезпечення прав людини та гідної праці. Соціальна справедливість передбачає рівні можливості для всіх людей незалежно від їхнього походження, статі, віку чи соціального статусу. В Україні цей день акцентує увагу на соціальних проблемах та необхідності реформ у сфері соціального захисту.

А ще 20 лютого Всесвітній день холангіокарциноми. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про холангіокарциному – рідкісний та агресивний тип раку жовчних проток. Холангіокарцинома – це злоякісна пухлина, що розвивається в жовчних протоках, які транспортують жовч від печінки до тонкого кишківника. Хвороба часто діагностується на пізніх стадіях через неспецифічні симптоми, що ускладнює лікування.

20 лютого Міжнародний день антропології. Припадає щорічно на третій четвер лютого. Це професійне свято, започатковане Американською антропологічною асоціацією (AAA) 2015 року, щоб популяризувати антропологію та її значення у сучасному світі. Антропологія – це наука, що вивчає походження, розвиток, культуру, поведінку та біологічні особливості людини. Цей день – чудова нагода замислитися над тим, що робить нас людьми та як культура впливає на наше життя.

Також 20 лютого Міжнародний День людей, які перемогли алкоголізм. Це неофіційне, але важливе свято, яке присвячене тим, хто зміг подолати алкогольну залежність і повернувся до здорового життя. Алкогольна залежність є хронічним захворюванням, яке впливає на фізичний та психічний стан людини, руйнує сім’ї, кар’єру та соціальні зв’язки. Важливим кроком до одужання є усвідомлення проблеми та прийняття рішення змінити своє життя.

А ще 20 лютого Всесвітній день управління інформацією. Припадає щороку на третій четвер лютого. Це професійне свято, яке привертає увагу до важливості ефективного управління інформацією в сучасному цифровому світі. Управління інформацією (Information Governance) охоплює стратегії, політики та технології, що допомагають організаціям ефективно зберігати, використовувати, захищати та утилізувати інформацію. Це стосується як фізичних документів, так і цифрових даних.

20 лютого День початку російської агресії проти України. Ця дата офіційно визнана в Україні як день початку збройної агресії Російської Федерації, що розпочалася 2014 року із захоплення Криму. Саме цього дня 2014 року Росія розпочала операцію з окупації Криму, що підтверджено офіційними документами, зокрема медалями "За повернення Криму", випущеними в РФ із зазначенням дати початку агресії – 20 лютого 2014 року. Це сталося ще до так званого "референдуму" та офіційного введення російських військ. Ця дата нагадує, що російська агресія триває, а боротьба України за незалежність і територіальну цілісність є важливою для всього демократичного світу.

Також 20 лютого Міжнародний день куріння люльки. Це свято об’єднує любителів куріння тютюнової люльки по всьому світу, підкреслюючи культуру, традиції та спільноту цього хобі. Свято започатковане 2008 року Міжнародною асоціацією курців люльки (IPSD – International Pipe Smokers' Day). Мета – не просто популяризація куріння люльки, а нагадування про традиції, повагу та спілкування, які історично супроводжують цей ритуал.